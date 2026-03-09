تجمع بانوان منطقه آزاد ماکو در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا
جمعی از بانوان منطقه آزاد ماکو با برگزاری تجمعی، حملات رژیم کودککش صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و به شهادت رساندن رهبر شهید انقلاب اسلامی و دانشآموزان بیگناه میناب را محکوم کردند.
به گزارش ایلنا، شرکتکنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی، خشم و انزجار خود را از جنایات دشمنان اعلام کرده و بر ایستادگی ملت ایران در برابر توطئهها تأکید کردند.
بانوان حاضر در این مراسم همچنین با تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و مقام معظم رهبری، بر ادامه راه شهدا و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.