پیام وزیر صمت برای انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی انتخاب حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی را مهر اطمینان و تضمینی بر استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی و تداوم مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران برشمرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، متن پیام «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ»

خدای را سپاس که در اوج سخت‌ترین شرایط کشور و جنگ ظالمانه، ناجوانمردانه و تجاوزکارانه دو رژیم شریر بر ضد مردم ایران، مجلس خبرگان رهبری با تصمیمی دقیق، عالمانه و به‌هنگام، جان تازه‌ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم مقاوم و سربلند کشورمان، به‌ویژه مدافعان امنیت و رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح سرافراز، بخشید و بار دیگر استحکام و پویایی ساختار حکیمانه نظام ولایت فقیه را در برابر طوفان حوادث به اثبات رساند.

 اگرچه داغ جانسوز شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله امام «سیدعلی حسینی خامنه‌ای» همچنان بر روح و جان ملت قدرشناس و مجاهد ایران سنگینی می‌کند، یاد و نام آن رهبر حکیم و مجاهد برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودان خواهد ماند، ولی مجلس خبرگان رهبری که جلوه‌ای از یادگار ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در طراحی الهی و حکیمانه نظام ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی ایران است، با انتخابی دقیق، هوشمندانه و به‌موقع توانست توطئه سنگین و پلید دشمنان این مرز و بوم اهورایی را در هم شکند.

انتخاب حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، مهر اطمینان و تضمینی بر استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی و تداوم مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران است؛ انتخابی که خون تازه‌ای در رگ‌های این نظام مقدس و الهی جاری ساخت و دل‌های مردم مؤمن، جان‌برکف و فداکار ایران اسلامی و همچنین مسلمانان و آزادگان عدالت‌خواه در سراسر جهان را سرشار از امید، اطمینان و آرامش ساخت.

 با انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه جدید، دشمنان زبون و پست این مرز و بوم باید مطمئن باشند که توطئه شیطانی آنان بر ضد مردم و تمامیت ارضی ایران اسلامی قطعاً به شکست انجامیده و همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تأکید فرموده بودند: «راه ما همان راه امام خمینی است؛ هدف ما همان هدف‌های بلندی است که امام برای این ملت ترسیم کرد و ما از این راه هرگز جدا نخواهیم شد». این مسیر نورانی و الهی با قدرت، صلابت و انسجامی بیش از پیش ادامه خواهد یافت.

 اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشور، ضمن قدردانی از تصمیم حکیمانه و انتخاب جامع و دقیق مجلس خبرگان رهبری، با رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید عهد و بیعت نموده و بر اطاعت و تبعیت کامل خود و جامعه بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشور از رهنمودها و دستورهای ایشان تأکید می‌نمایم.

 بی‌تردید جامعه بزرگ تولیدکنندگان، صنعتگران، معدنکاران و فعالان اقتصادی کشور در این زمانه ویژه، همچون گذشته خود را سربازان جبهه پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی دانسته و با همه توان و ظرفیت خویش در مسیر تقویت تولید ملی، اعتلای اقتصاد کشور، خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی گام برخواهند داشت و در این مسیر، همراه و همگام با ملت بزرگ ایران، از هیچ تلاش و مجاهدتی برای پیروزی جبهه حق در جنگ نابرابر با آمریکای جهان‌خوار و رژیم صهیونی جنایتکار فروگذار نخواهند کرد.

 از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت حکیمانه کشور و عزت، اقتدار و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی را مسألت می‌نمایم.

سیدمحمّد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
