به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، متن پیام «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است:

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ»

خدای را سپاس که در اوج سخت‌ترین شرایط کشور و جنگ ظالمانه، ناجوانمردانه و تجاوزکارانه دو رژیم شریر بر ضد مردم ایران، مجلس خبرگان رهبری با تصمیمی دقیق، عالمانه و به‌هنگام، جان تازه‌ای به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم مقاوم و سربلند کشورمان، به‌ویژه مدافعان امنیت و رزمندگان اسلام در نیروهای مسلح سرافراز، بخشید و بار دیگر استحکام و پویایی ساختار حکیمانه نظام ولایت فقیه را در برابر طوفان حوادث به اثبات رساند.

اگرچه داغ جانسوز شهادت مظلومانه حضرت آیت‌الله امام «سیدعلی حسینی خامنه‌ای» همچنان بر روح و جان ملت قدرشناس و مجاهد ایران سنگینی می‌کند، یاد و نام آن رهبر حکیم و مجاهد برای همیشه در تاریخ این سرزمین جاودان خواهد ماند، ولی مجلس خبرگان رهبری که جلوه‌ای از یادگار ماندگار بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در طراحی الهی و حکیمانه نظام ولایت فقیه و ساختار جمهوری اسلامی ایران است، با انتخابی دقیق، هوشمندانه و به‌موقع توانست توطئه سنگین و پلید دشمنان این مرز و بوم اهورایی را در هم شکند.

انتخاب حضرت آیت‌الله «سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای» به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی، مهر اطمینان و تضمینی بر استمرار راه نورانی انقلاب اسلامی و تداوم مسیر عزت، استقلال و پیشرفت ملت ایران است؛ انتخابی که خون تازه‌ای در رگ‌های این نظام مقدس و الهی جاری ساخت و دل‌های مردم مؤمن، جان‌برکف و فداکار ایران اسلامی و همچنین مسلمانان و آزادگان عدالت‌خواه در سراسر جهان را سرشار از امید، اطمینان و آرامش ساخت.

با انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه جدید، دشمنان زبون و پست این مرز و بوم باید مطمئن باشند که توطئه شیطانی آنان بر ضد مردم و تمامیت ارضی ایران اسلامی قطعاً به شکست انجامیده و همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها تأکید فرموده بودند: «راه ما همان راه امام خمینی است؛ هدف ما همان هدف‌های بلندی است که امام برای این ملت ترسیم کرد و ما از این راه هرگز جدا نخواهیم شد». این مسیر نورانی و الهی با قدرت، صلابت و انسجامی بیش از پیش ادامه خواهد یافت.

اینجانب به نمایندگی از خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشور، ضمن قدردانی از تصمیم حکیمانه و انتخاب جامع و دقیق مجلس خبرگان رهبری، با رهبر جدید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تجدید عهد و بیعت نموده و بر اطاعت و تبعیت کامل خود و جامعه بزرگ صنعت، معدن و تجارت کشور از رهنمودها و دستورهای ایشان تأکید می‌نمایم.

بی‌تردید جامعه بزرگ تولیدکنندگان، صنعتگران، معدنکاران و فعالان اقتصادی کشور در این زمانه ویژه، همچون گذشته خود را سربازان جبهه پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی دانسته و با همه توان و ظرفیت خویش در مسیر تقویت تولید ملی، اعتلای اقتصاد کشور، خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی گام برخواهند داشت و در این مسیر، همراه و همگام با ملت بزرگ ایران، از هیچ تلاش و مجاهدتی برای پیروزی جبهه حق در جنگ نابرابر با آمریکای جهان‌خوار و رژیم صهیونی جنایتکار فروگذار نخواهند کرد.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون رهبر معظم انقلاب اسلامی در هدایت حکیمانه کشور و عزت، اقتدار و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی را مسألت می‌نمایم.

سیدمحمّد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت

