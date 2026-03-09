عیادت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و نماینده مردم ماکو، شوط و پلدشت از مجروحان حملات اخیر

به گزارش ایلنا، در این دیدار، مسئولان ضمن گفت‌وگو با مجروحان و کادر درمان، از نزدیک در جریان روند درمان و وضعیت سلامت آنان قرار گرفتند و برای مجروحان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کردند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های کادر درمان بیمارستان فجر، بر حمایت و پشتیبانی از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های آنان تأکید کرد.

انتهای پیام/