عیادت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و نماینده مردم ماکو، شوط و پلدشت از مجروحان حملات اخیر
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو به همراه نماینده مردم ماکو، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی با حضور در بیمارستان فجر ماکو از مجروحان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرستان ماکو عیادت کردند.
به گزارش ایلنا، در این دیدار، مسئولان ضمن گفتوگو با مجروحان و کادر درمان، از نزدیک در جریان روند درمان و وضعیت سلامت آنان قرار گرفتند و برای مجروحان آرزوی سلامتی و بهبودی کامل کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در این بازدید با قدردانی از تلاشهای کادر درمان بیمارستان فجر، بر حمایت و پشتیبانی از آسیبدیدگان و خانوادههای آنان تأکید کرد.