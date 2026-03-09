مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو انتخاب رهبر جدید انقلاب را تبریک گفت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پی انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی این انتخاب را به ملت بزرگ ایران تبریک گفت.
به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی در این پیام با اشاره به نقش تعیینکننده ملت ایران در تداوم مسیر انقلاب اسلامی، تأکید کرد: انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای از سوی مجلس خبرگان رهبری، جلوهای از استحکام و پویایی نظام اسلامی و استمرار راه نورانی امامین انقلاب است.
وی با بیان اینکه ملت ایران همواره در بزنگاههای تاریخی با بصیرت و وحدت از آرمانهای انقلاب اسلامی صیانت کردهاند، افزود: بیتردید در سایه هدایتهای رهبر معظم انقلاب، مسیر عزت، استقلال و پیشرفت کشور با قدرت ادامه خواهد یافت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین تصریح کرد: مجموعه سازمان منطقه آزاد ماکو، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این منطقه راهبردی در شمالغرب کشور، در مسیر تحقق سیاستهای کلان نظام، تقویت تولید ملی، توسعه تجارت و گسترش تعاملات اقتصادی منطقهای با روحیهای جهادی به خدمترسانی به ملت شریف ایران ادامه خواهند داد.
گروسی در پایان با تبریک این انتخاب به ملت ایران، برای رهبر معظم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال توفیق روزافزون در خدمت به اسلام، انقلاب و مردم ایران را مسئلت کرد.