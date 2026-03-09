منطقه آزاد ماکو؛ لنگرگاه آرامش در طوفان تحریم و تهدید
در گفتگوی ویژه مدیرعامل منطقه آزاد ماکو، درباره نقش این منطقه در جنگ تمامعیار با محور تهدیدات نظامی و اقتصادی دشمن صحبت شد.
به گزارش ایلنا، متن گفتگوی مدیرعامل منطقه آزاد ماکو با روابط عمومی این سازمان را میخوانید:
پرسش: جناب آقای دکتر گروسی، در شرایطی که کشور در سوگ رهبر عظیمالشان است و فشار تهدیدات نظامی و اقتصادی دشمن به اوج رسیده، نقش “ماکو” در این پازل چیست؟
پاسخ؛ «بسم الله الرحمن الرحیم، بسم رب الشهداء و الصدیقین. امروز ما در ماکو با دو واقعیت روبرو هستیم: “اشک” در چشم برای از دست دادن پدری حکیم و “پولاد” در اراده برای پاسخ به دشمن.باید صریح بگویم؛ دشمن صهیونیستی و حامیان آمریکاییشان خیال میکنند با شهادت رهبر ما، نبض زندگی در ایران کُند میشود.
اما ما در ماکو، پاسخ آنها را با “توسعه” میدهیم.ماکو امروز فقط یک نقطه جغرافیایی نیست؛ بلکه «لنگرگاه آرامش» در طوفان تحریم است. برنامه ما در این شرایط اضطراری، تبدیل منطقه به یک “هاب لجستیکی هوشمند” است.
ما اجازه نخواهیم داد حتی برای یک ساعت، زنجیره تأمین کالاهای راهبردی کشور دچار اختلال شود.هر کامیونی که از مرز بازرگان عبور میکند، برای ما حکم یک پیروزی در عملیات نظامی را دارد.
ما راه رهبری را با شعار نمیدهیم؛ بلکه با ساختِ مسیر حمل و نقل، تجهیز گمرکات و حمایت از تولیدکنندهای که در این شرایط سخت کمر خم نکرده، راه ایشان را ادامه میدهیم.
ماکو در این جنگ، نه یک تماشاگر، که «پیشران مقاومت اقتصادی» در شمالغرب کشور است. پیام ما به دشمن واضح است: اینجا دروازهای است که به روی دوستان ما باز و به روی ارادهی مستکبران، سدی بزرگ است.
شایان ذکراست: ماکو در دکترین دفاعی جدید ایران، نقشی فراتر از یک مرز تجاری دارد. این منطقه با تبدیل شدن به یک مرکز لجستیکی هوشمند، به عنوان یک “پناهگاه اقتصادی” عمل میکند.
در شرایطی که بنادر جنوبی ممکن است تحت فشار قرار بگیرند، ماکو به عنوان یک “دروازه امن” برای ورود و خروج کالا، نقش حیاتی ایفا میکند.
این رویکرد، نه تنها به حفظ امنیت غذایی و صنعتی کشور کمک میکند، بلکه به عنوان یک گلوگاه انتقالی، امکان ادامه روابط تجاری با کشورهای دوست و همپیمان را فراهم میکند. در حالی که دشمن به دنبال خفگی اقتصادی ایران است، ماکو با تبدیل شدن به یک لنگرگاه مقاومت، به عنوان یک “دژ اقتصادی” عمل میکند.