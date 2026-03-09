به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌ عمومی بانک توسعه تعاون، همزمان با هجوم رژیم صهیونی و آمریکا به کشور و با هدف حفظ امنیت شهروندان و کاهش حداکثری میزان تردد آن‌ها در سطح شهر برای دریافت خدمات بانکی، تاریخ انقضای آندسته از کارت‌های بانک توسعه تعاون که مهلت اعتبارشان پایان اسفندماه سال جاری یا فروردین سال جدید به اتمام می‌رسد، به شکل خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری، به مدت سه ماه تمدید شد.

در همین راستا، مشتریان محترم می‌توانند برای انجام سایر امور بانکی از جمله نقل و انتقال وجه، پرداخت اقساط و قبوض، صدور چک و … از خدمات غیرحضوری بانک توسعه تعاون در بسترهای همراه بانک، اینترنت‌بانک و بانکواره استفاده کنند.

