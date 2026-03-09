نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی :
انتخاب آیتالله «مجتبی خامنهای» تجلی اراده الهی و خواست مردم آگاه است
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به سومین رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفت.
به گزارش ایلنا؛ هم زمان با اعلام انتخاب سومین رهبر جمهوری اسلامی از طرف شورای خبرگان رهبری، حجت الاسلام والمسلمین روحانی نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (حفظه الله) را به ایشان تبریک گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسماللهالرحمنالرحیم
إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ (سوره مائده، آیه ۵۵)
تنها ولی و سرپرست شما، خدا و پیامبرش و مؤمنانی هستند که نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهند.
با اعتقاد راسخ به مشیت الهی، ضمن تسلیت شهادت آسمانی حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (ره)، رهبر معظم و فقید انقلاب اسلامی بیان می داریم که آن عزیز سفرکرده، که مظهر ولایت و مایه وحدت و استقلال بود، همچون چراغی فروزان همواره در تاریخ این مرز و بوم می درخشد.
در این لحظات حساس و سرنوشت ساز، که دلهای عاشقان ولایت در سوگ فقدان این اسوه عظیمالشأن است، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خود را در رکاب ولایت فقیه، که تداومبخش راه امام راحل (ره) و رهبر شهید و شهدای راه حق است، میداند.
با کمال افتخار و اطمینان قلبی، انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای را به عنوان ولی فقیه و رهبر امت اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، گواهی بر تایید نظر حضرت ولی عصر (عج) و اجماع امت و نخبگان جامعه اسلامی میدانیم. این انتخاب، تجلی اراده الهی و خواست مردم آگاه و انقلابی ایران عزیز است.
ما به عنوان بازوان اجرایی نظام اسلامی، در کمال تبعیت و اطاعت، با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(حفظه الله) بیعت میکنیم و عزم خود را برای تحقق اهداف عالی انقلاب اسلامی، تحت هدایت معظم له، جزمتر از پیش اعلام میداریم. آرزومندیم که خداوند متعال، این ولایت را تا ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود (عج)، یاری و نصرت دهد.