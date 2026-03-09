بیعت خانواده وزارت راه و شهرسازی با سومین رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به مناسبت انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب شایسته سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، بار دیگر استحکام بنیان‌های نظام اسلامی و کارآمدی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را به نمایش گذاشت و نشان داد که چراغ هدایت انقلاب اسلامی، به فضل الهی، همواره فروزان و مسیر تعالی ملت ایران پایدار و استوار است.

ضمن تجدید عرض تسلیت و اندوه عمیق به مناسبت شهادت جان‌سوز امام امت، رهبر فقید انقلاب اسلامی، انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) را که بر اساس موازین قانون اساسی و با رأی قاطع نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و با اتکا به شاخص‌های والای علم، تقوا، شجاعت و صلاحیت‌های برجسته دینی و انقلابی و آموزه‌های مکتب امامین انقلاب به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند، صمیمانه به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

همراه با خانواده وزارت راه و شهرسازی ضمن بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی،حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام می‌نمایم که بی تردید این انتخاب حکیمانه، استمرار راه پرافتخار امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی را تضمین کرده و تجلی پایبندی نظام جمهوری اسلامی به اصل مترقی ولایت فقیه و سازوکارهای قانونی و شرعی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی است.

همراه با یکایک خادمان ملت ایران در خانواده وزارت راه و شهرسازی تعهد می‌نماییم که به عنوان خادمان ملت در دولت جمهوری اسلامی ایران، در پیشگاه خداوند متعال و در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر پایبندی به قانون اساسی، تبعیت کامل از ولایت فقیه و تلاش بی‌وقفه برای تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، صیانت از دستاوردهای نظام و خدمت صادقانه به ملت شریف ایران تأکید نموده و همراه با دیگر اعضای دولت وفاق ملی، با تمام توان در مسیر اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برخواهیم داشت.

بی‌گمان نام و راه امامین انقلاب اسلامی به عنوان سرمایه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین باقی خواهد ماند و ملت بزرگ ایران، در سایه رهبری عالم، شجاع و متقی حضرتعالی، مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار ملی را با صلابت ادامه خواهد داد.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، صحت و توفیق روزافزون آن رهبر داری را در هدایت کشتی انقلاب اسلامی و خدمت به ملت بزرگ ایران مسألت دارم.

انتهای پیام/