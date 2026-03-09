خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر راه و شهرسازی:

بیعت خانواده وزارت راه و شهرسازی با سومین رهبر انقلاب

کد خبر : 1760241
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی به مناسبت انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به مناسبت انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب شایسته سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، بار دیگر استحکام بنیان‌های نظام اسلامی و کارآمدی سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی را به نمایش گذاشت و نشان داد که چراغ هدایت انقلاب اسلامی، به فضل الهی، همواره فروزان و مسیر تعالی ملت ایران پایدار و استوار است.

ضمن تجدید عرض تسلیت و اندوه عمیق به مناسبت شهادت جان‌سوز امام امت، رهبر فقید انقلاب اسلامی، انتخاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله تعالی) را که بر اساس موازین قانون اساسی و با رأی قاطع نمایندگان مردم در مجلس خبرگان رهبری و با اتکا به شاخص‌های والای علم، تقوا، شجاعت و صلاحیت‌های برجسته دینی و انقلابی و آموزه‌های مکتب امامین انقلاب به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزیده شدند، صمیمانه به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

همراه با خانواده وزارت راه و شهرسازی ضمن بیعت با سومین رهبر انقلاب اسلامی،حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام می‌نمایم که بی تردید این انتخاب حکیمانه، استمرار راه پرافتخار امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی را تضمین کرده و تجلی پایبندی نظام جمهوری اسلامی به اصل مترقی ولایت فقیه و سازوکارهای قانونی و شرعی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی است.

همراه با یکایک خادمان ملت ایران در خانواده وزارت راه و شهرسازی تعهد می‌نماییم که به عنوان خادمان ملت در دولت جمهوری اسلامی ایران، در پیشگاه خداوند متعال و در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر پایبندی به قانون اساسی، تبعیت کامل از ولایت فقیه و تلاش بی‌وقفه برای تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، صیانت از دستاوردهای نظام و خدمت صادقانه به ملت شریف ایران تأکید نموده و همراه با دیگر اعضای دولت وفاق ملی، با تمام توان در مسیر اجرای منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری گام برخواهیم داشت.

بی‌گمان نام و راه امامین انقلاب اسلامی به عنوان سرمایه‌ای ماندگار در تاریخ این سرزمین باقی خواهد ماند و ملت بزرگ ایران، در سایه رهبری عالم، شجاع و متقی حضرتعالی، مسیر عزت، پیشرفت و اقتدار ملی را با صلابت ادامه خواهد داد.

از درگاه خداوند متعال، دوام عزت، صحت و توفیق روزافزون آن رهبر داری را در هدایت کشتی انقلاب اسلامی و خدمت به ملت بزرگ ایران مسألت دارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل