مساعدت ویژه بانک کشاورزی با مشتریان دارای بدهی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هدف حمایت از کسب و کارها و همراهی با مشتریان در شرایط کنونی تا اطلاع ثانوى، ارسال هرگونه اخطاریه، پیامک، صدور اجراییه و پیگیری قضایى به منظور وصول مطالبات متوقف شد.

بر اساس این گزارش، حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در جهت تامین امنیت غذایی کشور و پایداری سفره هموطنان و رضایت مشتریان محترم همواره در اولویت تصمیمات بانک کشاورزی قرار دارد.

