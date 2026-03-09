مساعدت ویژه بانک کشاورزی با مشتریان دارای بدهی
بانک کشاورزی به منظور مساعدت و همراهی با واحدهای تولیدی و مشتریان دارای بدهی تسهیلاتی، هرگونه پیگیری برای وصول مطالبات را متوقف کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هدف حمایت از کسب و کارها و همراهی با مشتریان در شرایط کنونی تا اطلاع ثانوى، ارسال هرگونه اخطاریه، پیامک، صدور اجراییه و پیگیری قضایى به منظور وصول مطالبات متوقف شد.
بر اساس این گزارش، حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی در جهت تامین امنیت غذایی کشور و پایداری سفره هموطنان و رضایت مشتریان محترم همواره در اولویت تصمیمات بانک کشاورزی قرار دارد.