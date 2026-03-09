به گزارش ایلنا، فرزانه صادق با اشاره به جلسه با معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز نیز در خدمت جناب آقای دکتر عارف بودیم. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مأموریت وزارت راه و شهرسازی است تسهیل در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر است.

صادق افزود: در همان ساعت‌های اولیه جنگ معاون اول رئیس جمهور پرس‌وجو کردند که اگر مشکلات یا چالش‌هایی وجود دارد، بررسی شود و دستور ویژه دادند. خدا را شکر در این شش یا هفت روز گذشته، هرچند در روزهای اول مقداری افت داشتیم که طبیعی بود، اما با غیرتی که در رانندگان کامیون و رانندگان اتوبوس‌های مسافربری برای جابه‌جایی مسافر وجود دارد، به‌زودی رکورد ۱۲ روز جنگ در خروج کالاهای اساسی را نیز خواهیم زد و این موضوع در روزهای آینده به اطلاع مردم می‌رسد.

وی تأکید کرد: مردم در سراسر کشور بدانند و آگاه باشند همان‌طور که پشت نظام، جمهوری اسلامی و ایران خود ایستاده‌اند، خدمتگزاران آن‌ها نیز اجازه نمی‌دهند در خصوص کالاهای اساسی و موضوعات دیگر هیچ‌گونه مشکلی برای آن‌ها به وجود بیاید.

ادامه اجرای پروژه‌های مسکن در کشور

وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: این‌ها پروژه‌های راهی است که درباره آن صحبت می‌کنیم و مشاهده میدانی نیز داشتیم. در حوزه مسکن نیز هیچ‌کدام از پروژه‌های مسکن از نفس نیفتاده است.

وی افزود: پرداخت مطالبات پیمانکاران پروژه‌های مسکن در حال انجام است و ان‌شاءالله تعداد بیشتری از این پروژه‌ها آماده می‌شود تا مردم بتوانند در آن‌ها سکونت داشته باشند.

برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی مسافران مراسم تشییع

صادق در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر حمل‌ونقل در تهران و مشهد مقدس اعلام کرد: در همان جلسه‌ای که معاون اول محترم رئیس جمهور نیز حضور داشتند با معاونان حمل‌ونقل در حوزه راه‌آهن و جاده جلساتی داشتیم تا تمهیدات لازم فراهم شود.

وی ادامه داد: عاشقان امام شهیدمان از سراسر کشور برای تشییع رهبر عزیزمان سفر خواهند کرد و این پیش‌بینی‌ها انجام شده است. نگرانی وجود نداشته باشد و به محض مشخص شدن زمان، در مسیرهای جاده‌ای پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شود و همچنین تعداد واگن‌های قطار نیز پیش‌بینی خواهد شد تا این مسافران عزیز به مراسم تشییع پیکر رهبر فقید برسند.

در روزهای پرالتهاب، پروژه‌ها کاملاً فعال است

وزیر راه و شهرسازی که از طرح بهسازی جاده هراز بازدید می کرد با اشاره به ضرورت رفع نقاط پرحادثه‌ در جاده‌های کشور گفت: در بازدید قبلی چهار و نیم کیلومتر از مسیر که افتتاح شد، بازگشایی شده بود و البته تونلی نیز در این مسیر گشوده شد و پل در سال ساخت یکی از شاهکارهای مهندسی است که توسط مهندسان جوان و عزیز کشور در حال ساخت در محور هزار است.

صادق با اشاره به ویژگی‌های فنی این طرح اعلام کرد: اتصال این پل به تونل بعدی و از تونل به پل بعدی باعث کوتاه‌تر شدن مسیر می‌شود و همچنین نقاط پرحادثه‌ را در مسیر اتصال تهران به استان مازندران کاهش می‌دهد. با توجه به حجم بالای سفر در پیچ‌های این مسیر از تهران به مازندران، این پل و تونل‌هایی که ساخته می‌شود کمک می‌کند مردم عزیز راحت‌تر به مازندران برسند.

وی با اشاره به بازدید میدانی از پروژه گفت: در روزهای پرالتهابی که در آن به سر می‌بریم، پروژه‌ها کاملاً فعال است. کارگران عزیز در شرایطی فعالیت می‌کنند که برودت هوا در این منطقه کاملاً محسوس است، اما کارگران، مهندسان و مشاوران با همراهی و با غیرت و شرف برای توسعه ایران زحمت می‌کشند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: شاید جنگ در جاهایی تخریب ایجاد کند و مکان‌هایی را تخریب کند، اما مسیر توسعه با تلاش همین کارگران عزیز که پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها را می‌سازند همچنان برقرار است.

انتهای پیام/