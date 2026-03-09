آمادگی اصناف و بازاریان تهران برای تأمین کالا‌های اساسی

اتاق اصناف تهران با صدور بیانیه‌ای، آمادگی کامل اصناف و بازاریان پایتخت را برای تأمین کالا‌های اساسی و ضروری اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اتاق اصناف تهران با صدور بیانیه‌ای خطاب به همشهریان، اصناف و بازاریان گرامی، ضمن ابراز تأسف عمیق به مناسبت درگذشت رهبر معظم انقلاب اسلامی و گرامی‌داشت یاد فرماندهان دفاع مقدس، بر اهمیت اتحاد و همبستگی ملی در شرایط کنونی تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: در شرایطی که کشور عزیزمان با چالش‌های جنگی و بحران‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند و همدلی و همبستگی ملی بیش از هر زمان دیگری ضروری است، اتاق اصناف تهران با درک عمیق از وضعیت موجود و اتکا به تاریخچه پرافتخار اصناف در پشتیبانی از انقلاب و مردم، بار دیگر اعلام می‌کند که تمام ظرفیت خود را برای کاهش آلام هموطنان و حفظ ثبات اقتصادی به کار خواهد گرفت.

این اطلاعیه می‌افزاید: اصناف و بازار تهران، به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور، همواره در کنار مردم بوده‌اند و در شرایط بحرانی، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های معیشتی ایفا کرده‌اند. اصناف و بازاریان تهران، با وجود دشواری‌های فراوان، آمادگی کامل خود را برای تأمین کالا‌های اساسی و ضروری اعلام می‌دارند و با تلاش مضاعف، در جهت حفظ قیمت‌ها و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار گام برخواهند داشت.

اتاق اصناف تهران از شهروندان درخواست کرد تا بر اساس نیاز واقعی خود خرید کنند و از اصناف و بازاریان نیز خواست تا با رعایت اصول اخلاقی و تعهد به مسئولیت اجتماعی، نهایت همکاری را در زمینه قیمت‌گذاری و ارائه خدمات با مردم داشته باشند.

در پایان این بیانیه آمده است؛ در این شرایط سخت، اتحاد و همدلی رمز پیروزی و عبور از موانع است، اتاق اصناف تهران اطمینان دارد که با اتکا به ایمان، همت و تلاش جمعی، می‌توانیم بر این مشکلات غلبه کرده و آینده‌ای روشن‌تر را برای کشورمان رقم بزنیم.

