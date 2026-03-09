یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
ترخیص کالاهای اساسی سرعت گرفت/ افزایش واردات و کاهش صادرات در زمان جنگ
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه واردات کالاهای اساسی با سرعت و شدت در حال انجام است، گفت: از ابتدای تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به دلیل تهمیدات ما برای افزایش سرعت واردات کالاهای موردنیاز مردم، واردات کالا و به ویژه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم افزایش و صادرات، کاهش یافته است.
امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «تجارت از طریق بندر شهید رجایی به دلیل شرایط جنگی در خلیج فارس انجام میشود یا خیر؟» گفت: تجارت در بندر شهید رجایی به دلیل شرایط ویژه خلیج فارس متوقف شده است و ما هرچه در گمرکات داشتیم را خارج کردیم.
توقف تجارت در بندر شهید رجایی/ کالاها خارج شد
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد واردات و صادرات کالا از سایر بنادر و گمرکات، گفت: تجارت از سمت چابهار، دریای خزر و مرزهای غربی و... در حال انجام است.
روشنبخش افزود: همچنین، تجارت ما با عراق هم برقرار است. اگر تجارت ما با عراق برقرار نباشد عراقیها آسیب میبینند، چون ما بیشتر به عراق کالا صادر میکنیم البته صادرات ما در حال حاضر کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم خودمان نیست. تجارت ما در خلیج فارس و دریای عمان متاثر از مباحث جنگ فعلی است، اما از مرزهای شرقی و شمالی و بخشی از مرزهای غربی تجارت در جریان است.
ترخیص کالا از گمرکات سرعت گرفت
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد سرعت ترخیص کالاها از گمرکات، گفت: ما برای تسهیل تجارت در شرایط جنگی، مصوبهای گرفتیم که تجار با سرعت زیاد و بدون محدودیتهای قبلی بتوانند کالایی که وارد کردند را از گمرکات ترخیص کنند. بنابراین، سرعت ترخیص و سه شیفته شدن گمرکات نشاندهنده این است که سرعت واردات کالا به کشور افزایش پیدا کرده است.
روشنبخش ادامه داد: تمدید خودکار اعتبار کارتهای بازرگانی که اعتبارشان از آغاز جنگ تحمیلی به پایان رسیده نیز انجام شده است. همچنین همه سامانهها فعال است و تمام گمرکات پای کار هستند. از طرفی، ترخیص درصدی و اعتباری نیز برای تسریع در ترخیص کالاها فعال شده است.
ترخیص کالا از گمرکات به کمتر از یک روز رسید
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به محدودیتهای صادراتی جدید نیز گفت: در حوزه صادرات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی محدودیت ایجاد شده است تا از بازار داخلی کشور در ایام جنگ پشتیبانی کنیم.
روشنبخش ادامه داد: تجار پیش از جنگ با محدودیتهایی مانند مباحث رفع تعهد ارزی و... روبهرو بودند که باعث تاخیر در فرایند تجارت میشد، ما به خاطر شرایط جنگ، این موارد را برداشتیم و وقتی کالا وارد گمرک میشود، در کمترین زمان ممکن خارج میشود.
وی در پاسخ به این سوال که «فرایند ترخیص کالا در حال حاضر به چه میزان کاهش یافته است؟» گفت: این فرایند در گمرکات متفاوت است، اما در بیشتر موارد در کمتر از یک روز این کار صورت میگیرد، زیرا ما مباحث مقررات را برای تجار حل کردیم.
افزایش واردات و کاهش صادرات در ۱۰ روز جنگ
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه مردم نگران تامین کالاهای اساسی خود نباشند، گفت: با توجه به افزایش واردات بسیاری از کالاها به کشور، به مردم قول میدهیم که هیچ اتفاقی در مورد سوخت و کالاهای اساسی و ذخایر استراتژیک کشور نمیافتد.
روشنبخش در مورد میزان واردات و صادرات کالا در ایام جنگ، گفت: از روز ۹ اسفندماه که شاهد تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل به کشورمان بودیم، صادرات کالا کاهش یافته، ولی واردات کالا به ویژه کالاهای اساسی افزایش یافته و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم با شدت و سرعت بیشتر در حال واردات است.