خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأمین سوخت بی‌وقفه ادامه دارد/ نیازمند همراهی بیشتر مردم هستیم
کد خبر : 1760022
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر نفت با اعلام اینکه حمله شب گذشته آمریکا و رژیم صهیونیستی به انبارهای نفت تهران و کرج خللی در روند تأمین سوخت کشور ایجاد نکرده است، گفت: با تدابیر اتخاذشده، تأمین پایدار سوخت بدون وقفه ادامه دارد، اما برای عبور از مشکلات ناشی از این حملات نیازمند همراهی بیشتر مردم هستیم.

به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (یکشنبه، ۱۷ اسفند) در جریان بازدید میدانی از یکی از انبارهای نفت تهران که شامگاه شنبه (۱۶ اسفند) مورد هدف قرار گرفت، بیان کرد: رژیم سفاک صهیونیستی و رژیم جنایتکار آمریکا برای اینکه مردم عزیزمان را در مضیقه و تنگنا قرار دهند، تهاجم به زیرساخت‌های حوزه انرژی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه با وجود حمله شب گذشته، بخشی از زیرساخت‌های بخش تأمین سوخت مورد اصابت قرار گرفته است، افزود: با تدابیری که اتخاذ شده و راهکارهایی که مدنظر قرار گرفته، کماکان تأمین پایدار سوخت ادامه خواهد داشت، با این حال مشکلاتی را ایجاد کرده که نیازمند همراهی بیشتر مردم است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه مردم عزیزمان به‌ویژه در شهر تهران نگرانی بابت تأمین سوخت نداشته باشند، گفت: از مردم به ویژه ساکنین شهر تهران خواهش می‌کنم از مراجعه غیرضروری به جایگاه‌های سوخت خودداری کرده و ما را در این شرایط در مدیریت پایدار سوخت کمک کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل