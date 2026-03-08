به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (یکشنبه، ۱۷ اسفند) در جریان بازدید میدانی از یکی از انبارهای نفت تهران که شامگاه شنبه (۱۶ اسفند) مورد هدف قرار گرفت، بیان کرد: رژیم سفاک صهیونیستی و رژیم جنایتکار آمریکا برای اینکه مردم عزیزمان را در مضیقه و تنگنا قرار دهند، تهاجم به زیرساخت‌های حوزه انرژی را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه با وجود حمله شب گذشته، بخشی از زیرساخت‌های بخش تأمین سوخت مورد اصابت قرار گرفته است، افزود: با تدابیری که اتخاذ شده و راهکارهایی که مدنظر قرار گرفته، کماکان تأمین پایدار سوخت ادامه خواهد داشت، با این حال مشکلاتی را ایجاد کرده که نیازمند همراهی بیشتر مردم است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه مردم عزیزمان به‌ویژه در شهر تهران نگرانی بابت تأمین سوخت نداشته باشند، گفت: از مردم به ویژه ساکنین شهر تهران خواهش می‌کنم از مراجعه غیرضروری به جایگاه‌های سوخت خودداری کرده و ما را در این شرایط در مدیریت پایدار سوخت کمک کنند.

