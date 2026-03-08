تامین سوخت تحت کنترل است؛ نگران نباشید

به گزارش ایلنا، اطلاعیه جدید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بدین شرح است: "در خصوص حمله به زیرساخت‌های توزیع سوخت به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند طی حمله ناجوانمردانه به انبارهای نفت در تهران و البرز و خطوط انتقال فرآورده‌های‌ نفتی در شامگاه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ با هدف آسیب مستقیم به مردم از طریق ورود خسارت به این بخش و اختلال در عرضه بنزین روزانه مورد نیاز مردم، ۴ نفر از کارکنان خدوم‌ این شرکت حین خدمت به میهن اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

با وجود ایجاد خسارت‌هایی در این بخش، با اتکا به ذخایر راهبردی و فعال‌سازی مسیرهای جایگزین و تمهیدات از پیش تعیین شده، موضوع تامین سوخت تحت کنترل بوده و نگرانی در خصوص پایداری عرضه وجود ندارد لیکن به منظور حفظ تعادل در مصرف و اطمینان از دسترسی همگانی تا بازگشت کامل ظرفیت توزیع، به صورت مقطعی در برخی مناطق متاثر از این حمله، محدودیت‌هایی در سقف سوخت‌گیری اعمال می‌شود تا تضمین‌کننده توزیع عادلانه و پایدار سوخت مورد نیاز هموطنان در این دوره گذار باشد.

از هموطنان عزیز تقاضا می‌گردد ضمن پرهیز از ترددهای غیرضرور، از کارت سوخت شخصی خود جهت سوخت‌گیری اقدام نمایند.

همچنین با توجه به وجود ظرفیت مناسب CNG و با هدف جلوگیری از ازدحام در جایگاه‌های بنزین به دارندگان خودروهای دوگانه‌سوز توصیه می‌شود سوختگیری خود را از طریق جایگاه‌های CNG انجام دهند.

انتهای پیام/