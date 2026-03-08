به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت دولتی «کویت پترولیوم» (KPC) از روز شنبه (۱۶ اسفند) در پی تنش‌های خاورمیانه و مشکلات مربوط به تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، افزون بر کاهش تولید نفت برای تحویل محموله‌های نفتی وضع اضطراری اعلام کرد.

جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تنگه هرمز، مهم‌ترین گذرگاه نفتی جهان را که محل عبور ۲۰ درصد از عرضه جهانی نفت و گاز مایع طبیعی‌شده (ال‌ان‌جی) جهان به‌شمار می‌آید، مسدود کرده است.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند امارات متحده عربی و عربستان هم به‌زودی با پایان ذخیره‌سازی‌های نفت خود، مجبور به کاهش تولید می‌شوند.

بر اساس یک اطلاعیه تجاری که به رؤیت رویترز رسیده است، شرکت کویت پترولیوم پس از کاهش تولید نفت خام و مقدار بهره‌گیری از ظرفیت پالایشی خود به‌دلیل درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، وضع اضطراری اعلام کرد.

شرکت کویت پترولیوم به مقدار کاهش تولید اشاره‌ای نکرده است، این کشور در ماه فوریه روزانه حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفت خام تولید کرد.

این شرکت کویتی اعلام کرد که کاهش تولید در قالب اقدام احتیاطی انجام شده است و با توجه به تحولات اوضاع بررسی می‌شود و آماده‌ایم در صورت مساعد شدن شرایط، سطح تولید را به حال عادی بازگردانیم.

شرکت کویت پترولیوم به‌دلیل مشکلات نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز و حمله‌های مداوم به کویت و نبود نفتکش برای حمل نفت خام و فرآورده‌های نفتی در خلیج فارس وضع اضطراری اعلام کرد.

این شرکت صادرکننده بزرگ نفتا به آسیا و سوخت جت به شمال غربی اروپاست.

نفتا خوراک مورد نیاز برای تولید محصولات پتروشیمی است.

