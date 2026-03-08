همراهی بیوقفه بانک صادرات ایران با مردم؛ خدمات بانکی در دسترستر از همیشه
بانک صادرات ایران با هدف حفظ آرامش، ارتقای امنیت شهروندان و تداوم بیوقفه چرخه خدمات مالی در شرایط کنونی، دسترسی به تمامی امکانات بانکی را بیش از پیش تسهیل کرد. ارائه خدمات غیرحضوری و شبانهروزی در بستر نئوبانک «سپینو»، تمدید خودکار سپهرکارتها و همچنین برقراری شعب کشیک در سراسر کشور، اقداماتی است که برای رفاه حال هموطنان اجرایی شده است.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک به منظور کاهش ترددهای غیرضروری شهری و با اولویت قرار دادن امنیت و سلامت مشتریان، ظرفیتهای بانکداری الکترونیک خود را با بالاترین سطح پایداری به میدان آورده تا خللی در انجام امور روزمره مالی مردم ایجاد نشود.
در همین راستا، درگاههای بانکداری الکترونیک بانک صادرات ایران شامل نئوبانک سپینو، همراه بانک و اینترنت بانک به صورت ۲۴ ساعته و بدون هیچگونه وقفهای آماده خدمترسانی هستند. مشتریان ارجمند میتوانند تنها با نصب اپلیکیشن «سپینو» بر روی تلفنهای همراه خود، شعبهای کامل از بانک صادرات ایران را همراه داشته باشند و تمامی خدمات مورد نیاز اعم از نقل و انتقال وجه، پرداخت قبوض، واریز اقساط، صدور چک و سایر عملیاتهای بانکی را به صورت کاملاً برخط و ایمن دریافت کنند.
تمدید خودکار کارتهای بانکی تا سال ۱۴۰۵
یکی از مهمترین دغدغههای مشتریان در روزهای پایانی سال، انقضای کارتهای بانکی است. بانک صادرات ایران به منظور رفاه مشتریان، تاریخ انقضای تمامی سپهرکارتهایی که مهلت اعتبار آنها تا پایان اسفندماه سال جاری به اتمام میرسد را به صورت سیستمی تمدید کرد. بر این اساس، اعتبار این کارتها بدون نیاز به هیچگونه مراجعه حضوری، تا پایان فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شده است و هموطنان میتوانند با آسودگی خاطر از کارتهای خود استفاده کنند.
فعالیت شعب کشیک برای پاسخگویی به نیازهای ضروری
همچنین برای آن دسته از مشتریانی که انجام امور بانکی آنها مستلزم حضور فیزیکی در شعبه است، تدابیر لازم اندیشیده شده است. بر این اساس، شعب کشیک بانک صادرات ایران در سراسر کشور فعال شده و همهروزه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ آماده میزبانی و رفع نیازهای بانکی مراجعان و مشتریان محترم هستند.
هموطنان عزیز برای اطلاع از وضعیت و نشانی نزدیکترین شعبه فعال در شهر و استان خود، میتوانند به سایت رسمی بانک صادرات ایران به نشانی www.bsi.ir مراجعه کرده و یا از طریق لینک زیر، فهرست کامل شعب کشیک را مشاهده کنند.
