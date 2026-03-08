تمدید 3 ماهه زمان اعتبار کارت های بانک کشاورزی
بانک کشاورزی با هدف سهولت در دسترسی هموطنان به خدمات بانکی در شرایط کنونی، مهلت انقضای کارتهای بانکی مشتریان را به مدت 3 ماه تمدید کرد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هدف حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از تردد آنان در شرایط خاص کشور، کارت های الکترونیک این بانک که تاریخ انقضای آنها اسفند ماه ۱۴۰۴ و فرودین ماه سال 1405بوده، به مدت سه ماه تمدید شده است.
براساس این گزارش، تاریخ انقضای آن دسته از کارتهای بانک کشاورزی که مهلت اعتبارشان تا پایان اسفندماه سال جاری و فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به اتمام میرسد، به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب، به ترتیب تا پایان خرداد و تیر ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.