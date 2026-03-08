تمدید 3 ماهه زمان اعتبار کارت های بانک کشاورزی

بانک کشاورزی با هدف سهولت در دسترسی هموطنان به خدمات بانکی در شرایط کنونی، مهلت انقضای کارت‌های بانکی مشتریان را به مدت 3 ماه تمدید کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، با هدف حفظ امنیت شهروندان و جلوگیری از تردد آنان در شرایط خاص کشور، کارت های الکترونیک این بانک که تاریخ انقضای آنها اسفند ماه ۱۴۰۴ و فرودین ماه سال 1405بوده، به مدت سه ماه تمدید شده است.

براساس این گزارش، تاریخ انقضای آن دسته از کارت‌های بانک کشاورزی که مهلت اعتبارشان تا پایان اسفندماه سال جاری و فروردین ماه سال ۱۴۰۵ به اتمام می‌رسد، به صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب، به ترتیب تا پایان خرداد و تیر ۱۴۰۵ تمدید خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
