تولید ۱۲ میلیون تن گندم هدفگذاری شد

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهادکشاورزی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی گفت: در سال زراعی جاری با توجه به تداوم خشکسالی در پنج سال اخیر، تولید بیش از ۱۲ میلیون تن گندم از سطح ۶.۵ میلیون هکتار اراضی را پیش‌بینی کرده‌ایم.

فرامک عزیزکریمی افزود: برای این سطح کشت و تولید، دستورالعمل‌های اجرایی در قالب ۱۶ پروژه مشتمل بر حجم عملیات، شیوه‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های فنی به استان‌ها فرستاده شده است.

وی افزود: براساس گزارش‌های رسیده از استان‌ها، سطح زیر کشت گندم به ۶.۶۹ هکتار رسیده که ۴.۴۸ میلیون هکتار آن در اراضی دیم و مابقی در اراضی آبی است.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی اظهار داشت: این سطح زیر کشت گندم نسبت به سال گذشته که ۶.۴۹ میلیون هکتار بود، ۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: امسال بیشترین سطح زیر کشت گندم به ترتیب مربوط به استان های خوزستان با ۷۷۵ هزار هکتار، کردستان ۶۸۱ هزار هکتار، آذربایجان شرقی ۵۲۰ هزار هکتار، گلستان ۴۵۶ هزار هکتار و فارس با ۴۴۹ هزار هکتار است.

عزیزکریمی تصریح کرد: برای کشت گندم در سال زراعی جاری ۴۱۱ هزار تن بذر اصلاح شده شناسه دار تدارک و تولید شد که از این میزان با توجه به نیاز کشاورزان ۲۹۰ هزار تن بذر فرآوری شده از ارقام دیم و آبی توزیع شد.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهادکشاورزی درباره میزان کود توزیع شده برای کشت گندم نیز گفت: تاکنون بیش از ۲.۱ میلیون تن از انواع کودهای ازته، فسفره و پتاسه میان گندمکاران توزیع شده است.

وی با اشاره به تغییرات شدید اقلیمی و کاهش بارش های پاییزه در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اذعان داشت: در مهر و آبان امسال در اثر نقاط کشور بارش موثر رخ نداد و آغاز بارندگی های موثر در تمام کشور از نیمه دوم آذر به وقوع پیوست.

عزیزکریمی افزود: این موضوع، وضعیت سبز اراضی دیم را که به باران متکی هستند با مشکل روبرو کرد به طوری که جوانه زنی مزارع با تاخیر دو ماهه انجام شد.

وی ادامه داد: در مناطق سرد، تاخیر در جوانه‌زنی موجب شد مزارع از نظر رشدی نسبت به وضعیت نرمال، عقب افتادگی داشته باشند و مزارع گندم قبل از تکمیل مراحل رشد با سرمای زمستان روبرو شوند که این موضوع علاوه بر مستعد کردن مزارع نسبت به سرمازدگی، کاهش عملکرد تولید را نیز به دنبال خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی اضافه کرد: هرچند از نیمه آذر تا آخر بهمن در اکثر استان‌های دیم خیز، بارش نرمال و بیش از نرمال رخ داد و شرایط مزارع را بهبود بخشید، اما بارش‌های بهاره در تعیین وضعیت این مزارع و تولید آن، بسیار مهم است.

وی در مورد کشت قراردادی گندم گفت: با در نظر گرفتن مزارع بذری گندم به عنوان کشت قراردادی این محصول، نزدیک به ۲۰۰ هزار هکتار کشت قراردادی داشتیم.

عزیزکریمی بیشترین سطح کشت قراردادی گندم را مربوط به استان کردستان و بیشترین میزان تولید را مربوط به استان خوزستان عنوان کرد.

