قرعهکشی طرح فروش فوقالعاده ۴ محصول گروه خودروسازی سایپا برگزار شد
مراسم قرعهکشی طرح فروش فوقالعاده ۴ محصول گروه خودروسازی سایپا امروز با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، مراسم قرعهکشی خودروهای اطلس GL با ترمز ESC و SBR، ساینا S با استاندارد 85 گانه و SBR و کوییک GXR-L با رینگ فولادی و ترمز ESC و همچنین کوییک GX-L با ترمز ESC و SBR، با حضور مراجع ذیصلاح ساعت ۱۰ صبح امروز ۱۷ اسفندماه برگزار شد.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت رسمی گروه خودروسازی سایپا به نشانی www.saipacorp.com و یا سامانه فروش اینترنتی سایپا، نتایج قرعهکشی را مشاهده کنند. برای منتخبان طرح عادی، طرح جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودروهای فرسوده پیامک واریز وجه ارسال خواهد شد.
گفتنی است؛ ثبتنام در آخرین طرح فروش فوقالعاده گروه سایپا (تحویل ۹۰ روزه) از ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۶ اسفندماه آغاز و تا ساعت ۱۸ روز شنبه ۹ اسفندماه ادامه داشت.