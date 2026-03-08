به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی گفت: با هماهنگی ایجادشده در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی روند ترخیص کالا از گمرک‌ها و توزیع از انبار‌ها تا فروشگاه در سراسر کشور به صورت طبیعی در جریان است.

نوری با بیان اینکه اختیارات لازم برای تأمین مایحتاج مردم به استان‌ها تفویض شده است، گفت: رؤسای سازمان جهاد کشاورزی در سراسر کشور به صورت میدانی بازار، میادین و فروشگاه‌ها را بازدید کنند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: پس از "جنگ ۱۲ روزه" پیش‌بینی‌های لازم برای وقوع مجدد شرایط جنگی و بحرانی انجام شده بود، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و با رصد لحظه‌ای بازار کوچکترین مساله احتمالی در زنجیره تأمین ایجاد شود به سرعت حل می‌شود.

نوری، امنیت غذایی را از ارکان مهم امنیت ملی دانست و خاطرنشان کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی دوشادوش پاسداران سرافراز و در کنار ارتشیان دلاور برای آرامش و تأمین معیشت مردم، برای حاکمیت و استقلال ایران اسلامی، پای آرمان‌های امام کبیر و امام شهیدمان ایستاده‌ایم.

در جلسه وزارت جهاد کشاورزی، معاونان و مدیران ستادی و سازمان‌های تخصصی تأمین و پشتیبانی، گزارشی از انبار‌های ذخیره کالا، روند تأمین و توزیع محصولات کشاورزی، تنطیم و تثبیت قیمت‌ها در بازار ارائه و وزیر جهاد کشاورزی دستورات لازم برای تسهیل و تسریع تأمین امنیت غذایی و سفره مردم و مدیریت بازار صادر کرد.

