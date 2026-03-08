تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی در شرایط اضطرار

عضو هیئت رییسه اتاق ایران از تمدید خودکار اعتبار کارت‌های بازرگانی که اعتبارشان از آغاز جنگ تحمیلی به پایان رسیده است، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: به موجب بخشنامه سازمان توسعه تجارت و تاییدیه‌ای که از سوی حوزه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، کلیه کارت‌های بازرگانی که از آغاز جنگ تحمیلی (9 اسفند ماه 1404)، اعتبارشان به پایان رسیده و یا اعتبار آنها تا پایان اسفند ماه به اتمام می‌رسد، به صورت خودکار و بدون نیاز به اقدام توسط متقاضی و انجام استعلامات، تا 9 خرداد 1405 تمدید می‌شود.

کاشفی افزود: بنابراین نیازی به مراجعه مشمولین این بخشنامه به اتاق‌های بازرگانی به منظور تمدید کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و امکان هر گونه واردات و صادرات در چارچوب ضوابط برایشان فراهم است.

 

اخبار مرتبط
