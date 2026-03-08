به گزارش ایلنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: به موجب بخشنامه سازمان توسعه تجارت و تاییدیه‌ای که از سوی حوزه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، کلیه کارت‌های بازرگانی که از آغاز جنگ تحمیلی (9 اسفند ماه 1404)، اعتبارشان به پایان رسیده و یا اعتبار آنها تا پایان اسفند ماه به اتمام می‌رسد، به صورت خودکار و بدون نیاز به اقدام توسط متقاضی و انجام استعلامات، تا 9 خرداد 1405 تمدید می‌شود.

کاشفی افزود: بنابراین نیازی به مراجعه مشمولین این بخشنامه به اتاق‌های بازرگانی به منظور تمدید کارت‌های بازرگانی وجود ندارد و امکان هر گونه واردات و صادرات در چارچوب ضوابط برایشان فراهم است.

