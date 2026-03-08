تولید روزانه نفت اوپک ۵۳۰ هزار بشکه افزایش یافت
نظرسنجی خبرگزاری رویترز نشان داد تولید نفت خام اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در فوریه ۲۰۲۶ نسبت به ژانویه ۵۳۰ هزار بشکه افزایش یافت.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تازهترین نظرسنجی این خبرگزاری نشان داد تولید اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه فوریه در پی افزایش تولید نفت عربستان با افزایش بیش از ۵۰۰ هزار بشکهای روبهرو بوده است.
نتایج یک نظرسنجی تازه نشان میدهد تولید نفت اوپک در ماه فوریه با افزایش روزانه ۵۳۰ هزار بشکهای نسبت به ژانویه به ۲۸ میلیون و ۸۷۰ هزار بشکه رسیده است.
بر اساس این نظرسنجی، تولید نفت عربستان سعودی در ماه فوریه نسبت به ماه ژانویه روزانه ۲۵۰ هزار بشکه افزایش یافته، در همین حال تولید نفت ایران، نیجریه و عراق هم با افزایش تولید روبهرو بوده است.
ونزوئلا هم در ماه فوریه تولید خود را اندکی افزایش داده است، اگرچه رویترز گزارش داد صادرات نفت این کشور با از دست دادن بازار اصلی چین کاهش یافته است.
افزایش تولید اوپک در حالی رخ داد که هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو اوپک و متحدانش (اوپکپلاس) تصمیم گرفته بود روند لغو تدریجی کاهش عرضه داوطلبانه را برای سه ماه نخست ۲۰۲۶ متوقف کند.
بسیاری از اعضا به مرز ظرفیت نزدیک شدهاند و همزمان برخی اعضا موظف به کاهش جبرانی تولید برای جبران تخطی از سهمیههای تولید در ماههای گذشته شدند؛ اقدامی که تأثیر روند لغو تدریجی کاهش عرضه را محدود کرده است.
هشت عضو اوپکپلاس متعهد شده بودند که پیش از تأثیر کاهش جبرانی روزانه ۱۵۵ بشکه برای عراق و امارات متحده عربی، تولید خود را بدون تغییر نگه دارند.
این نظرسنجی نشان داد هشت عضو اوپکپلاس در ماه فوریه تولید خود را روزانه ۳۳۰ هزار بشکه افزایش دادهاند.
هشت عضو اوپکپلاس در نشست اخیر خود (۱۰ اسفند) با توجه به ثبات در چشمانداز اقتصادی جهان و بنیانهای مطلوب کنونی بازار نفت و بازتاب آن در کاهش سطح ذخیرهسازیها تصمیم گرفتند روند لغو کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکهای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، از آوریل ۲۰۲۶ ازسر گیرند از این رو بر سر لغو روزانه ۲۰۶ هزار بشکهای توافق کردند.
هدف نظرسنجی رویترز رصد عرضه نفت در بازار است که براساس دادههای مربوط به رفتوآمد کشتیها از سوی منابع خارجی، دادههای گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG)، اطلاعات شرکتهای رصد حملونقل کشتیها مانند شرکت پترولجستیک و کپلر و اطلاعات ارائهشده از سوی منابع شرکتهای نفتی، اوپک و مشاوران انجام میشود.