یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا؛
قیمت برنج کاهشی شد/ توزیع محصول ایرانی و خارجی برای تنظیم بازار
معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه از ابتدای تهاجم آمریکا و اسرائیل به کشورمان، برای تنظیم بازار و کاهش قیمت انواع مختلف برنج ایرانی ازسوی این سازمان و برنج خارجی ازسوی شرکت بازرگانی دولتی در بازار توزیع شده است، گفت: توزیع برنج موجب کاهش قیمت این محصول در بازار شد.
مرتضی معتمد، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفتوگو با ایلنا در مورد تنظیم بازار محصولات کشاورزی در شرایط جنگی، گفت: در این ایام، قیمت سیبزمینی به دلیل صادرات بیرویه به کشور افغانستان افزایش یافت. بنابراین، بلافاصله سازمان تعاون روستایی از ذخایر استراتژیک خود، محصول سیبزمینی را در بازار توزیع کرد. از طرف دیگر، وزارت جهاد کشاورزی نیز جلوی صادرات این محصول را گرفت و بدین ترتیب، قیمت آن طی دو، سه روز به تعادل رسید.
کنترل قیمت محصولات کشاورزی
معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به تنظیم بازار میوه شب عید و خرمای ماه مبارک رمضان، گفت: ذخایر میوه و خرما و سایر محصولات کشاورزی مثل سیبزمینی و پیاز امسال به دستور وزیر جهاد کشاورزی بیشتر از سالهای گذشته است.
معتمد افزود: ما بازار محصولات کشاورزی را رصد میکنیم و اگر جایی با کمبودی مواجه شود، آن کمبود را به دو شیوه تزریق از ذخایر و تسهیل بازاررسانی رفع میکنیم. همچنین، با عرضه مستقیم آن محصول تلاش میکنیم قیمتها را کنترل کنیم.
با توزیع برنج داخلی و خارجی، قیمتها شکست
معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان اینکه تنظیم بازار و توزیع روغن و برنج جزو وظایف و اختیارات شرکت بازرگانی دولتی است، گفت: اگر مسئولیت تنظیم بازار هر محصولی به ما واگذار شود یا از این سازمان کمک خواسته شود، این کار را در اسرع وقت انجام میدهیم، زیرا سازمان مرکزی تعاون روستایی، شبکه گسترده و توانمندی است که در سراسر کشور، شرکت، انبار و دفتر کار و سیستم لجستیک دارد و میتواند در سراسر کشور تامین و توزیع محصولات را انجام دهد.
معتمد ادامه داد: این سازمان طی جنگ اخیر علاوه بر توزیع خرما، سیبزمینی و میوه، توزیع برنج داخلی را هم در دستور کار داشت. با توزیع برنج داخلی در بازار، قیمتها کاهش یافته، زیرا همزمان با توزیع برنج ازسوی این سازمان، برنج خارجی نیز ازسوی شرکت بازرگانی دولتی و وزارت جهاد کشاورزی وارد بازار شد.
توزیع محصولات کشاورزی در روستابازارها و میادین میوه و ترهبار
معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به این سوال که «تزریق محصولات کشاورزی ازسوی این سازمان از چه مسیری انجام میشود؟» گفت: سازمان تعاون روستایی تعداد زیادی غرفه عرضه مستقیم محصولات کشاورزی را در کنار روستابازارها دارد؛ بنابراین محصولات را ابتدا در روستابازارها و غرف و فروشگاههای خود عرضه میکند.
معتمد افزود: علاوه بر آن، برخی محصولات در فروشگاههای زنجیرهای و اصناف و میادین میوه و ترهبار هم توزیع میشود. به طور مثال، خرما علاوه بر روستابازارها و غرف از طریق فروشگاههای زنجیرهای و اصناف در تهران و سایر استانها توزیع شد. همچنین، سیبزمینی در سازمان میادین و ترهبار شهرداری و میدانهای مرکزی شهرها و استانها نیز تزریق شد.
قیمت محصولات کشاورزی توزیعی همیشه زیر قیمت بازار است
معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد قیمت محصولات توزیعشده ازسوی این سازمان، گفت: قیمت خرما را کمیته تنظیم بازار و راهبری استانها در هر استانی مشخص میکنند. به طور مثال، خرما در استان تهران هر کیلو ۳۱۰ هزار تومان برای مصرفکننده است. بنابراین، ما خرما را در بازار تهران ۲۷۰ هزار تومان تزریق کردیم و فروشندگان آن را با قیمت ۳۱۰ هزار تومان فروختند.
به گفته معتمد، قیمت خرما یا سایر محصولات کشاورزی در استانها با توجه به دور و نزدیک بودن به کانونهای تولید و هزینه حمل و نقل متفاوت است، ولی این سازمان همیشه سود تولیدکننده و عمدهفروش و خردهفروش را رعایت میکند تا مشکلی برای اصناف ایجاد نشود و جذابیت فروش هم برای فروشندگان ایجاد شود.
ذخایر سیبزمینی، پیاز و حبوبات مطلوب است
معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در مورد برنج توزیعی این سازمان در زمان جنگ نیز گفت: برنج توزیعی انواع مختلفی داشت با قیمتهای مختلف؛ ولی ما همیشه سعی میکنیم محصولات را ۱۵ تا ۲۵ درصد زیر قیمت محصول مشابه آن به بازار تزریق کنیم تا قیمت آن محصول در بازار کاهش یابد.
معتمد با اشاره به اینکه برنجهای توزیعی هم ارقام کیفی بوده و هم ارقام پرمحصول، افزود: ذخایر سیبزمینی، پیاز و حبوبات در این سازمان مطلوب است.