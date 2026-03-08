اطلاعیه در پی حملات موشکی اخیر به انبارهای نفت تهران و البرز/ تامین سوخت پایدار است

اطلاعیه در پی حملات موشکی اخیر به انبارهای نفت تهران و البرز/ تامین سوخت پایدار است
در شامگاه شنبه ۱۶ اسفند تعدادی از انبارهای نفت در استان‌های تهران و البرز مورد حمله موشکی قرار گرفتند و در حال حاضر تیم‌های آتش‌نشانی مشغول مهار و اطفای حریق هستند.

به گزارش ایلنا، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران اعلام کرد: به استحضار هموطنان عزیز می‌رساند پیرو حمله دشمن صهیونی-امریکایی به زیرساخت انرژی کشور، در شامگاه شنبه ۱۶ اسفند تعدادی از انبارهای نفت در استان‌های تهران و البرز مورد حمله موشکی قرار گرفتند و در حال حاضر تیم‌های آتش‌نشانی مشغول مهار و اطفای حریق هستند.

مزید استحضار هم‌میهنان عزیز، پیش از این تمهید لازم به منظور حداقل‌سازی ذخیره فرآورده صورت گرفته بود و در حال حاضر تامین سوخت استان‌های تهران و البرز نیز بصورت پایدار از سایر مبادی در حال انجام است. 

