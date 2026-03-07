جای هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

وی گفت: هر سال ماه رمضان و بازار شب عید دوره پرکاری برای وزارت جهاد کشاورزی است که البته امسال با شرایطی جنگی هم مواجه هستیم‌، اما با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف و تشکل‌های بخش و زیربخش‌های کشاورزی و دامداری، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی منظم و مستمر در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با هماهنگی ایجاد شده در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی روند ترخیص کالا از گمرک‌ها و توزیع از انبارها تا فروشگاه در سراسر کشور به صورت طبیعی در جریان است گفت: اختیارات لازم برای تامین مایحتاج مردم به استان ها تفویض شده است، رؤسای سازمان‌ جهاد کشاورزی در سراسر کشور به صورت میدانی بازار، میادین و فروشگاه‌ها را بازدید کنند.

نوری ادامه داد: پس از "جنگ ۱۲ روزه" پیش‌بینی‌های لازم برای وقوع مجدد شرایط جنگی و بحرانی انجام شده بود، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و با رصد لحظه ای بازار کوچکترین مساله احتمالی در زنجیره تامین ایجاد شود به سرعت حل می‌شود.