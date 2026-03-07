English العربیه
وزیر جهاد کشاورزی:

جای هیچ نگرانی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد

کد خبر : 1759664
وزیر جهاد کشاورزی گفت که پس از جنگ ۱۲ روزه پیش‌بینی‌های لازم برای وقوع مجدد شرایط جنگی و بحرانی انجام شده بود گفت که جای هیچ نگرانی وجود ندارد و با رصد لحظه ای بازار کوچکترین مساله احتمالی در زنجیره تامین ایجاد شود به سرعت حل می‌شود.

به گزارش ایلنا ، غلامرضا نوری - وزیر جهاد کشاورزی - در جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: اینکه عنوان "جهاد" در کنار "کشاورزی" قرار دارد بار دیگر نشان داد تامین امنیت غذایی و معیشت مردم، مدیریت جهادی است که امسال هم در "جنگ ۱۲ روزه" و هم در یک هفته گذشته در تجاوز دشمن وزارت جهاد کشاورزی نشان داد پای کار نظام و ملت شریف ایستاده است.

وی گفت: هر سال ماه رمضان و بازار شب عید دوره پرکاری برای وزارت جهاد کشاورزی است که البته امسال با شرایطی جنگی هم مواجه هستیم‌، اما با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف و تشکل‌های بخش و زیربخش‌های کشاورزی و دامداری، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی منظم و مستمر در حال انجام است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه با هماهنگی ایجاد شده در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی روند ترخیص کالا از گمرک‌ها و توزیع از انبارها تا فروشگاه در سراسر کشور به صورت طبیعی در جریان است گفت: اختیارات لازم برای تامین مایحتاج مردم به استان ها تفویض شده است، رؤسای سازمان‌ جهاد کشاورزی در سراسر کشور به صورت میدانی بازار، میادین و فروشگاه‌ها را بازدید کنند.

نوری ادامه داد: پس از "جنگ ۱۲ روزه" پیش‌بینی‌های لازم برای وقوع مجدد شرایط جنگی و بحرانی انجام شده بود، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و با رصد لحظه ای بازار کوچکترین مساله احتمالی در زنجیره تامین ایجاد شود به سرعت حل می‌شود.

اخبار مرتبط
