روند ترخیص و تامین کالاهای اساسی به صورت طبیعی در جریان است/ صدور دستورات نظارتی و تنظیم بازاری

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری روز شنبه - ۱۶ اسفند - در جلسه ستاد مدیریت بحران که با حضور معاونان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، اظهار داشت: اینکه عنوان "جهاد" در کنار "کشاورزی" قرار دارد بار دیگر نشان داد تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم، مدیریت جهادی است که امسال هم در "جنگ ۱۲ روزه" و هم در یک هفته گذشته در تجاوز دشمن وزارت جهاد کشاورزی نشان داد پای کار نظام و ملت شریف ایستاده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: هر سال ماه رمضان و بازار شب عید دوره پرکاری برای وزارت جهاد کشاورزی است که البته امسال با شرایطی جنگی هم مواجه هستیم‌، اما با همکاری اتحادیه‌ها و اصناف و تشکل‌های بخش و زیربخش‌های کشاورزی و دامداری، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی منظم و مستمر در حال انجام است.

وی تصریح کرد: با هماهنگی ایجاد شده در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی روند ترخیص کالا از گمرک‌ها و توزیع از انبارها تا فروشگاه در سراسر کشور به صورت طبیعی در جریان است.

نوری با بیان اینکه اختیارات لازم برای تامین مایحتاج مردم به استانها تفویض شده است، گفت: رؤسای سازمان‌ جهاد کشاورزی در سراسر کشور به صورت میدانی بازار، میادین و فروشگاه‌ها را بازدید کنند.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: پس از "جنگ ۱۲ روزه" پیش‌بینی‌های لازم برای وقوع مجدد شرایط جنگی و بحرانی انجام شده بود، جای هیچ نگرانی وجود ندارد و با رصد لحظه ای بازار کوچکترین مساله احتمالی در زنجیره تامین ایجاد شود به سرعت حل می‌شود.

نوری امنیت غذایی را از ارکان مهم امنیت ملی دانست و خاطرنشان کرد: ما در وزارت جهاد کشاورزی دوشادوش پاسداران سرافراز و در کنار ارتشیان دلاور برای آرامش و تامین معیشت مردم، برای حاکمیت و استقلال ایران اسلامی، پای آرمان‌های امام کبیر و امام شهیدمان ایستاده‌ایم.

در این جلسه معاونان و مدیران ستادی و سازمان های تخصصی تامین و پشتیبانی، گزارشی از انبارهای ذخیره کالا، روند تأمین و توزیع محصولات کشاورزی، تنطیم و تثبیت قیمت‌ها در بازار ارائه و وزیر جهاد کشاورزی دستورات لازم برای تسهیل و تسریع تأمین امنیت غذایی و سفره مردم و مدیریت بازار صادر کرد.

انتهای پیام/