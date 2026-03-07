واحدهای تولیدی سه شیفته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح آخرین وضعیت خدمت رسانی توسط وزارت صمت در شرایط جنگی گفت: واحدهای تولیدی در شرایط فعلی به صورت سه شیفته مشغول به کار هستند و با دستور رئیس جمهوری در رابطه با دریافت مالیات و بیمه تامین اجتماعی از صنایع، حمایت‌های لازم از سوی دولت در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: باید مراعات و همراهی لازم در رابطه با زمان اخد مالیات‌ها و موارد مربوط به بیمه برای صنایع صورت بگیرد و در این رابطه تاکیدات لازم صورت گرفته که مراقبت های مربوط به تولید و چرخ تولید صورت گیرد.

اتابک در حاشیه بازدید از چند کارخانه صنعتی تولید مواد غذایی تاکید کرد: تلاش خواهیم کرد که چالش‌های مربوط به تولید در این ایام با سرعت بیشتری رفع شود. عمده مسائل به موضوع سرمایه در گردش صنایع باز می‌گردد که رئیس جمهوری نیز در رابطه با مصوبه مورخ ۱۷ دی ماه (بسته حمایتی ۷۰۰ همتی) به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تاکید دوباره داشتند، چراکه کارخانجات کشور به سرمایه در گردش نیاز دارند.

انتهای پیام/