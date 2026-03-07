به گزارش ایلنا، عصارزاده در این بازدیدها با اشاره به شرایط فعلی کشور بر خدمت‌رسانی به مشتریان تاکید کرد و گفت: بانک توسعه تعاون در هر شرایطی همواره حضور داشته و تلاش کرده است با گسترش خدمات الکترونیکی بصورت غیرحضوری و از طریق شعب بصورت حضوری، مشکلی در خدمت‌رسانی به مردم و مشتریان ایجاد نشود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون همدلی را عامل عبور از شرایط موجود عنوان کرد و گفت: همان روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس ملت ایران را سرافراز کرد، می‌تواند امروز نیز ما را به پیروزی برساند. بانک توسعه تعاون باید در این مسیر نقشی پررنگ‌تر از گذشته ایفا کند.

نعمت‌الله رضایی رئیس هیئت‌مدیره نیز در بازدید از شعب اراک افزود: کارکنان بانک توسعه تعاون تلاش خود را به کار بسته‌اند تا در شرایط حساس کنونی هیچ وقفه‌ای در روند خدمت‌رسانی به مشتریان به وجود نیاید.

محمدجعفر ایرانی عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون در این بازدیدها گفت: بانک از آمادگی کامل برای ارائه خدمات حضوری و آنلاین به مشتریان برخوردار است و هیچ دغدغه‌ای در این رابطه وجود ندارد.

حسن شریفی عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون در این بازدیدها با تأکید بر استمرار خدمات بانکی حتی در زمان جنگ افزود: خدمت‌رسانی همه‌جانبه بانک نشان‌دهنده اراده کارکنان بانک توسعه تعاون برای حفظ ثبات در ارائه خدمات مالی به مردم، حتی در زمان‌های حساسی چون جنگ تحمیلی است.

حمیدرضا البرزی عضو هیئت‌مدیره در بازدید خود از شعب استان البرز گفت: آمده‌ام تا به شما بگویم که چراغ خدمت‌رسانی بانک توسعه تعاون در استان البرز تحت هیچ شرایطی خاموش نخواهد شد؛ ما همه برای خدمت به مشتریان در کنار هم هستیم.

شایان ذکر است؛ امیرهوشنگ عصارزاده مدیرعامل بانک توسعه تعاون از شعب پونک، توانیر و آیت‌الله کاشانی در استان تهران، نعمت‌الله رضایی از شعب قائم‌مقام فراهانی، سرداران اراک و شهید بهشتی در استان مرکزی، محمدجعفر ایرانی از شعب عباس‌آباد و نوشهر استان مازندران، حسن شریفی از شعب شهید رجایی، شهران و احمدآباد مستوفی استان تهران و حمید رضا البرزی از شعب هشتگرد، جلال آل احمد، محمدشهر و مدیریت شعب استان البرز و شعب ملاصدرا، ولیعصر، توحید و مدیریت شعب استان تهران بازدید کردند.

