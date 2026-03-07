متقاضیان مسکن حمایتی به پیامک‌های دریافتی جعلی توجهی نکنند

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیامک درخواست وجه برای مسکن‌های حمایتی صرفا از طریق سامانه پیامکی V .maskan ارسال می‌شود و به دیگر پیامک های دریافتی، متقاضیان توجهی نکنند.

به گزارش ایلنا، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای درباره ارسال پیامک‌های درخواست وجه توضیح داد: هرگونه پیامک درخواست وجه برای مسکن‌های حمایتی صرفا از طریق سامانه پیامکی V .maskan ارسال می‌شود و دریافت پیامک از دیگر سرشماره ها در خصوص  پرداخت وجه اعتباری ندارد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: با توجه به شرایط جنگی هیچ‌گونه پیامکی مبنی بر پرداخت وجه از طریق سامانه پیامکی V .maskan  تا پایان امسال ارسال نخواهد شد.

 معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ صادره تصریح کرد: پیامک درخواست وجه برای مسکن‌های حمایتی صرفا از طریق سامانه پیامکی V .maskan ارسال می‌شود و دریافت پیامک از دیگر سرشماره ها اعتباری ندارد.

