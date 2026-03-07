متقاضیان مسکن حمایتی به پیامک‌های دریافتی جعلی توجهی نکنند

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیامک درخواست وجه برای مسکن‌های حمایتی صرفا از طریق سامانه پیامکی V .maskan ارسال می‌شود و به دیگر پیامک های دریافتی، متقاضیان توجهی نکنند.