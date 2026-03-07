دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایلنا:

تمدید پرداخت اقساط بانک‌های خصوصی فعلا منتفی است/مردم طبق روال اقساط را بپردازند

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: فعلا دولت و بانک مرکزی تصمیمی برای تمدید مهلت پرداخت اقساط بانک‌های خصوصی نگرفته است و مردم طبق روال اقساط خود را در موعد مقرر بپردازند.

محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ارسال پیامک‌های موعد واریز اقساط به مردم و مشتریان، اظهار داشت: تا به امروز بانک مرکزی و دولت تصمیمی مبنی بر تمدید پرداخت اقساط بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی نگرفته‌ است و مانند جنگ ١٢ روزه قرار نشده که تاخیری در پرداخت اقساط در نظر گرفته شود. 

وی با بیان اینکه مردم در همان موعد مقرر و سررسید اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: بانک‌های خصوصی متعلق به مردم هستند و نمی‌توان با پول و هزینه مردم بذل و بخشش داشته باشیم. 

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: امکان این وجود دارد که بانک مرکزی و دولت درباره تمدید مهلت پرداخت اقساط تصمیمی بگیرد ولی تا این لحظه این تصمیم نگرفته نشده و درخواست داریم مردم طبق روال سابق نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام کنند. 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
