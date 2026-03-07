دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتوگو با ایلنا:
تمدید پرداخت اقساط بانکهای خصوصی فعلا منتفی است/مردم طبق روال اقساط را بپردازند
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: فعلا دولت و بانک مرکزی تصمیمی برای تمدید مهلت پرداخت اقساط بانکهای خصوصی نگرفته است و مردم طبق روال اقساط خود را در موعد مقرر بپردازند.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ارسال پیامکهای موعد واریز اقساط به مردم و مشتریان، اظهار داشت: تا به امروز بانک مرکزی و دولت تصمیمی مبنی بر تمدید پرداخت اقساط بانکی به ویژه بانکهای خصوصی نگرفته است و مانند جنگ ١٢ روزه قرار نشده که تاخیری در پرداخت اقساط در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه مردم در همان موعد مقرر و سررسید اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: بانکهای خصوصی متعلق به مردم هستند و نمیتوان با پول و هزینه مردم بذل و بخشش داشته باشیم.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: امکان این وجود دارد که بانک مرکزی و دولت درباره تمدید مهلت پرداخت اقساط تصمیمی بگیرد ولی تا این لحظه این تصمیم نگرفته نشده و درخواست داریم مردم طبق روال سابق نسبت به پرداخت اقساط سررسید شده اقدام کنند.