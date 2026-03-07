به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، عباس علی آبادی گفت: کارکنان صنعت آب و برق حتی در دوران حملات نیز در سنگر خدمت حاضر هستند تا اختلالی در تامین آب و برق کشور ایجاد نشود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه خدمات آب و برق تعطیلی‌پذیر نیست، گفت: در طول دوره تجاوز و حملات دشمن، کارکنان و متخصصان صنعت آب و برق با تلاش بی‌وقفه هرگونه قطعی ناشی از حوادث را سریعا رفع می کنند تا ارائه این خدمات در دسترس مردم باشد.

علی‌آبادی در پایان با تشکر از همه کارکنان صنعت آب و برق تأکید کرد: لازم است از همکاران خودم در تمامی شرکت‌ها و واحدهای آب و برق که جان بر کف به خدمت‌رسانی به مردم مشغول هستند تشکر کنم.

