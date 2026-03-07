خدمات آب و برق تعطیلی‌پذیر نیست / رفع سریع قطعی‌ها در شرایط بحران

وزیر نیرو با تأکید بر تداوم بی‌وقفه خدمات حیاتی آب و برق در کشور اعلام کرد: کارکنان و متخصصان این صنعت حتی در شرایط حملات و بحران نیز در محل خدمت حاضر هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه، قطعی‌های احتمالی را در کوتاه‌ترین زمان برطرف می‌کنند تا روند تامین این خدمات برای مردم بدون اختلال ادامه یابد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، عباس علی آبادی گفت: کارکنان صنعت آب و برق حتی در دوران حملات نیز در سنگر خدمت حاضر هستند تا اختلالی در تامین آب و برق کشور ایجاد نشود. 

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه خدمات آب و برق تعطیلی‌پذیر نیست، گفت: در طول دوره تجاوز و حملات دشمن، کارکنان و متخصصان صنعت آب و برق با تلاش بی‌وقفه هرگونه قطعی ناشی از حوادث را سریعا رفع می کنند تا ارائه این خدمات در دسترس مردم باشد.

علی‌آبادی در پایان با تشکر از همه کارکنان صنعت آب و برق تأکید کرد: لازم است از همکاران خودم در تمامی شرکت‌ها و واحدهای آب و برق که جان بر کف به خدمت‌رسانی به مردم مشغول هستند تشکر کنم.

