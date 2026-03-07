کشتارگاههای دام و طیور در کشور فعالاند
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ضمن تاکید بر تداوم روند عادی تامین گوشت در کشور و فعال بودن کشتارگاههای دام و طیور، از تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، سیدسعید حسینی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور درباره وضعیت واردات و تامین گوشت در کشور اظهار کرد: در روزهای ابتدایی برخی استانهای مرزی و بنادر با برخی مشکلات جزیی مواجه بودند که در سه تا چهار روز اخیر شرایط بهبود یافته و روند ترخیص در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر مشکل قابل توجهی در ترخیص گوشت یا نهادههای دامی وجود ندارد و مواردی که منجر به باقی ماندن کالا در بنادر یا توقف ترخیص شود مشاهده نشده است.
معاون سازمان دامپزشکی افزود: در روزهای اخیر نیز محمولههایی از گوشت وارداتی ترخیص شده و در کنار آن، در حوزه آبزیان نیز صادرات انجام شده است.
فعالیت کشتارگاهها و تأمین گوشت
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور درباره وضعیت تامین گوشت در کشور گفت: بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد کشتارگاههای دام و طیور در کشور فعال هستند و روند فعالیت آنها بهصورت عادی ادامه دارد.
وی افزود: بهتازگی بازدیدی میدانی از میدان بهمن تهران که یکی از مهمترین مراکز بارانداز و توزیع محصولات پروتئینی در پایتخت محسوب میشود انجام شد و بررسیها نشان داد کشتارگاهها بهصورت معمول هر روز در حال فعالیت هستند و در حوزه تامین گوشت مشکلی مشاهده نمیشود.
تشدید نظارتهای بهداشتی در کشور
حسینی با تاکید بر اهمیت نظارتهای بهداشتی در تامین فرآوردههای پروتئینی گفت: در کنار موضوع تأمین کالا، مهمترین مسئولیت سازمان دامپزشکی نظارتهای بهداشتی است تا فرآوردههای دامی مطابق با شاخصها و استانداردهای بهداشتی به دست مصرفکنندگان برسد و مشکلی برای سلامت جامعه ایجاد نشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر طرح ویژه تشدید نظارتهای بهداشتی برای ایام نوروز و ماه رمضان در حال اجرا است؛ این طرح از ۲۹ بهمن آغاز شده و تا ۱۳ فروردین ادامه خواهد داشت.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور افزود: در قالب این طرح، اکیپهای ثابت و سیار دامپزشکی در سراسر کشور فعال شدهاند و نظارتها بر کشتارگاهها، مراکز عرضه و همچنین فرآیندهای ترخیص کالا تشدید شده است.
ادامه فعالیت دامپزشکی در شرایط خاص
این مسئول دولتی همچنین گفت: با وجود شرایط خاص و اعلام تعطیلی ادارات دولتی در برخی روزها، ادارات دامپزشکی در سراسر کشور همچنان فعال بودهاند.
وی یادآور شد: همکاران ما در بخشهای مختلف از جمله کشتارگاهها، نظارتهای بهداشتی و ترخیص کالا بهصورت حضوری و همچنین در قالب شیفتهای آنکال فعالیت داشتهاند تا در روند نظارت و تأمین کالا هیچ خللی ایجاد نشود.
معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور در پایان تاکید کرد: نظارتهای بهداشتی با دقت در حال انجام است و تلاش میکنیم این روند با قوت بیشتری ادامه یابد تا سلامت فرآوردههای دامی و امنیت غذایی مصرفکنندگان تضمین شود.