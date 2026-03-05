به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در تماس‌‎های تلفنی مستمر با استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی، شخصا پیگیر اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و رفع مسائل و مشکلات به ویژه در استان‌های مرزی، بندری است که دچار بیشترین آسیب جنگی شدند.

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ تفویض برخی اختیارات به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای مختلف، بر ضرورت تسهیل امور به نفع مردم بویژه در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و جابجایی کالا و مسافران تاکید نموده و آخرین وضعیت جاده ها و خطوط ریلی کشور را جویا شد.

او امروز علاوه بر گفت و گوی تلفنی با مدیران کل استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان، مازندران، گیلان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان با استانداران مازندران و سیستان و بلوچستان نیز گفت و گوی تلفنی داشت و دستورات لازم جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مردم را صادر کرد.

انتهای پیام/