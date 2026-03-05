گفتوگوی تلفنی وزیر راه با استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی ۷ استان مرزی و بندری که دچار بیشترین آسیب جنگی شدند
وزیر راه و شهرسازی با استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی ۷ استان مرزی و بندری که دچار بیشترین آسیب جنگی شدند، تلفنی گفت و گو کرد.
به گزارش ایلنا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در تماسهای تلفنی مستمر با استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی، شخصا پیگیر اجرای مصوبات ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی و رفع مسائل و مشکلات به ویژه در استانهای مرزی، بندری است که دچار بیشترین آسیب جنگی شدند.
وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ تفویض برخی اختیارات به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای مختلف، بر ضرورت تسهیل امور به نفع مردم بویژه در ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و جابجایی کالا و مسافران تاکید نموده و آخرین وضعیت جاده ها و خطوط ریلی کشور را جویا شد.
او امروز علاوه بر گفت و گوی تلفنی با مدیران کل استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان، مازندران، گیلان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان با استانداران مازندران و سیستان و بلوچستان نیز گفت و گوی تلفنی داشت و دستورات لازم جهت خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مردم را صادر کرد.