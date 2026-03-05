کاهش قیمت سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی در بازار

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی درباره وضعیت بازار میوه و سیب زمینی افزود: ذخیره سازی میوه امسال بیش از ۳ برابر سال گذشته صورت گرفته که رقم مطلوبی است و آمادگی لازم برای توزیع پایان سال وجود دارد

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهارداشت: سیب درختی در خود استان‌ها ذخیره سازی شده و پرتقال هم بیش از ۴۰ درصد به استان‌ها ارسال شده و مابقی نیز در حال ارسال است.

وی تصریح کرد: ستاد‌های تنظیم بازار استان‌ها براساس وضعیت قیمت و بازار زمان توزیع را از ۲۰ تا ۲۴ اسفندماه تعیین خواهند کرد.

ذخایر سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی مطلوب است

طلایی درباره بازار سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی گفت: ذخیره سازی سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی مطلوب است و با رصد بازار در صورت هرگونه کمبود وارد عمل خواهیم شد به طوریکه از روز یکشنبه که سازمان مرکزی تعاون روستایی وارد بازار سیب زمینی شد، قیمت کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به حضور این سازمان در تنظیم گری بازار به نظر می‌رسد طی روز‌های آتی قیمت سیب زمینی به روال قبلی خود بازگردد.

تزریق ۷۰ تن خرما دیگر در بازار از امروز

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با تاکید بر وضعیت مطلوب ذخایر خرما اظهارداشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون خرما مورد نیاز بازار در فروشگاه‌ها زنجیره‌ای، میادین میوه و تره بار و روستابازار‌ها توزیع شده است حتی امروز هم بین ۶۰ تا ۷۰ تن خرما دیگر به بازار تزریق شده است.

وی درباره قیمت خرما گفت: اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هر کیلوگرم خرما را با قیمت ۲۷۰ هزارتومان در تهران عرضه می‌کند و باید با قیمت ۳۱۰ هزارتومان به دست مصرف کنندگان برسد همچنین قیمت خرما در شهرستان‌ها نیز با نرخ ۲۵۰ هزارتومان توسط سازمان عرضه می‌شود که باید با نرخ ۲۹۰ هزارتومان به دست مصرف کنندگان برسد.

وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هر کیلوگرم خرما را در زمان برداشت این محصول حدود ۲۴۰ تومان خریداری کرده است، اما تا این محصول به دست مصرف کنندگان برسد شامل هزینه سردخانه و حمل و نقل می‌شود.

