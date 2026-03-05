قطر ایرویز: تعلیق پروازها تا اطلاع ثانوی ادامه دارد

به گزارش ایلنا، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز (Qatar Airways) اعلام کرد که تعلیق پروازهایش «تا اطلاع ثانوی» ادامه خواهد داشت. این تصمیم بر اساس اعلام این شرکت، در پی بسته بودن حریم هوایی کشورهای منطقه اتخاذ شده است. این پنجمین روز متوالی است که پروازها در قطر به دلیل مسائل امنیتی لغو می‌شوند.

با تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه و بسته شدن حریم هوایی دست‌کم هشت کشور خاورمیانه، آسمان منطقه عملاً قفل شده است. این وضعیت بحرانی به تعلیق گسترده پروازها و لغو هزاران سفر برنامه‌ریزی شده منجر شده است.

