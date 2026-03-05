اطلاعیه شماره ۳ وزارت نیرو؛
مشترکان قطعی آب و برق را اطلاع دهند
وزارت نیرو در اطلاعیه ای از مشترکان آب و برق درخواست کرد در صورت مشاهده هر گونه قطعی آب و برق موضوع را به واحدهای عملیاتی مربوطه گزارش دهند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:
نظر به حملات صورت گرفته به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق شهری و مسکونی از شهرواندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه قطعی در بخش برق با شماره ۱۲۱ و قطعی آب با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع ایراد اقدام شود.
خاطر نشان می شود کارکنان و واحدهای عملیاتی صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جریان آب و برق بخش های مختلف به ویژه بخش خانگی به صورت پیوسته برقرار باشد.