مشترکان قطعی آب و برق را اطلاع دهند

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است:

نظر به حملات صورت گرفته به مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق شهری و مسکونی از شهرواندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه قطعی در بخش برق با شماره ۱۲۱ و قطعی آب با شماره ۱۲۲ تماس بگیرند تا در اسرع وقت نسبت به بررسی و رفع ایراد اقدام شود.

خاطر نشان می شود کارکنان و واحدهای عملیاتی صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی در تلاش هستند تا جریان آب و برق بخش های مختلف به ویژه بخش خانگی به صورت پیوسته برقرار باشد.

