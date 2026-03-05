به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس علی آبادی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام خامنه ای (رضوان الله)، جمعی از فرماندهان نظامی و مردم عادی گفت: در جریان حملات رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا در نقاط مختلف کشور، خسارت‌هایی به تاسیسات تأمین آب و برق وارد شده اما با تلاش کارکنان این صنعت تعمیرات به صورت پیوسته و بی وقفه ادامه دارد.

وزیر نیرو همچنین ضمن دعوت از عموم مردم برای دقت در مصرف آب و برق از تلاش کارکنان صنعت آب و برق در شرایط تشکر کرد.

انتهای پیام/