شبکه آب و برق مناطق آسیبدیده بهسرعت احیا میشود
وزیر نیرو با اشاره به خسارتهای وارد شده به تاسیسات آب و برق کشور در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و ارتش تروریستی آمریکا، از بازسازی فوری نقاط آسیب دیده خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس علی آبادی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام خامنه ای (رضوان الله)، جمعی از فرماندهان نظامی و مردم عادی گفت: در جریان حملات رژیم صهیونیستی و ارتش آمریکا در نقاط مختلف کشور، خسارتهایی به تاسیسات تأمین آب و برق وارد شده اما با تلاش کارکنان این صنعت تعمیرات به صورت پیوسته و بی وقفه ادامه دارد.
وزیر نیرو همچنین ضمن دعوت از عموم مردم برای دقت در مصرف آب و برق از تلاش کارکنان صنعت آب و برق در شرایط تشکر کرد.