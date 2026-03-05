پوتین اروپا را به توقف عرضه گاز تهدید کرد

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین روز چهارشنبه (۱۳ اسفند) هشدار داد احتمال دارد مسکو در بحبوحه افزایش قیمت انرژی ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه، عرضه گاز به اروپا را متوقف کند و این تصمیم احتمالی را به تمایل اتحادیه اروپا برای ممنوعیت خرید گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از روسیه مرتبط دانست.

قیمت‌های نفت و گاز پس از تنش‌های خاورمیانه با افزایشی قابل‌توجه روبه‌رو بوده است، درگیری‌های نظامی در این منطقه حمل و نقل محموله‌های نفت و ال‌ان‌جی از تنگه هرمز را متوقف و سبب تعطیلی تولید ال‌ان‌جی قطر و بزرگترین پالایشگاه نفت عربستان سعودی در راس‌تنوره شده است.

رئیس‌جمهوری روسیه گفت: قیمت نفت به‌دلیل تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به تهران و اعمال محدودیت‌های غرب علیه بخش نفت روسیه در حال افزایش است، در حالی که قیمت گاز اروپا به‌دلیل تمایل مشتریان به خرید حجم گاز با قیمت‌های بالاتر در پی تنش‌های خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، در حال افزایش است.

پوتین در پاسخ به پرسش پاول زاروبین، خبرنگار ارشد تلویزیون دولتی روسیه در کرملین، درباره برنامه‌های اروپا برای ممنوعیت کامل واردات گاز روسیه با خط لوله تا اواخر سال ۲۰۲۷ و ممنوعیت قراردادهای کوتاه‌مدت جدید ال‌ان‌جی از اواخر آوریل ۲۰۲۶، بیان کرد: احتمال دارد توقف فروش گاز به اروپا از هم‌اکنون برای روسیه مفیدتر باشد.

وی افزود: اکنون بازارهای دیگری برای روسیه وجود دارد و شاید توقف عرضه گاز به اروپا از هم‌اکنون و استقرار در بازارهای تازه برای ما سودآورتر باشد.

رئیس‌جمهوری روسیه گفت: این یک تصمیم نیست، بلکه می‌توان آن را فکر کردن با صدای بلند اطلاق کرد.

پوتین این تصمیم احتمالی را مستقیم به سیاست‌های نادرست اروپا ربط داد و اعلام کرد: بی‌شک به دولت دستور می‌دهم با شرکت‌های روس روی موضوع قطع عرضه گاز به اروپا کار کند.

روسیه بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار دارد و دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان است.

مسکو پس از آنکه اروپا به‌دلیل آغاز تنش‌های مسکو و کی‌یف در سال ۲۰۲۲ میلادی مسیر کاهش وابستگی به انرژی روسیه را در پیش گرفت، بیشتر بازار پرسود اروپایی خود را از دست داد.

جایگاه روسیه در بازار اروپا اکنون از سوی نروژ، ایالات متحده آمریکا و الجزایر اشغال شده است، روس‌ها پیش‌تر حدود ۴۰ درصد از گاز خط لوله اتحادیه اروپا را تأمین می‌کردند.

طبق اعلام اتحادیه اروپا، روسیه در سال گذشته میلادی تنها ۶ درصد از گاز مورد نیاز این اتحادیه را تأمین کرد. در سال ۲۰۰۷، شرکت دولتی گازپروم روسیه، سومین شرکت بزرگ جهان با ارزش بازار بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار بود اما اکنون ارزش آن تنها ۴۰ میلیارد دلار است.

پوتین گفت: روسیه تأمین‌کننده‌ای قابل اعتماد است، اما هرج و مرج انرژی ناشی از بحران تنش‌های خاورمیانه سبب شده است خریداران برای دریافت گاز ارقام بالاتری بپردازند.

وی افزود: مشتریانی نوظهور حاضرند به‌دلیل وقایع خاورمیانه، بسته شدن تنگه هرمز و تحولات دیگر گاز طبیعی روسیه را با قیمت‌هایی بالاتر بخرند، این موضوع هم طبیعی است زیرا دستور کار سیاسی وجود ندارد بلکه مسئله تجارت است.

پوتین گفت: اگر چنین خریداران ممتازی ظهور کنند، مطمئنم شماری از تأمین‌کنندگان سنتی، مانند آمریکایی‌ها، بازار اروپا را به مقصد بازارهای پردرآمدتر ترک خواهند کرد.

با رویگردانی اروپا از گاز روسیه، مسکو به‌طور فزاینده‌ای برای فروش نفت خام، گاز طبیعی با خط لوله و فروش محموله‌های ال‌ان‌جی به چین، مصرف‌کننده پیشرو انرژی در جهان، روی آورده است.

رئیس‌جمهوری روسیه تصریح کرد: روسیه همیشه یک تأمین‌کننده قابل اعتماد انرژی برای همه شریکان، از جمله شریکان اروپایی بوده است و خواهد بود، ما به همکاری با شریکان قابل‌اعتماد مانند کشورهای شرق اروپا از جمله اسلواکی و مجارستان ادامه می‌دهیم.

