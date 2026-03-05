گوشت به وفور موجود است/ نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نیست

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد تامین گوشت قرمز و مرغ مورد نیاز مردم در شرایط جنگی، گفت: تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز در کشور در شرایط طبیعی و همانند سال‌های گذشته است و تغییری در تولید ایجاد نشده است. هرچند امسال و سال گذشته شاهد افزایش تولید مرغ گوشتی و گوشت مرغ در کشور هستیم.

نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک مرغ و گوشت نیست

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ذخایر استراتژیک مرغ و گوشت قرمز در کشور، گفت: زمانی که ستاد تنظیم بازار وزارتخانه، مصوبه‌ای را برای افزایش ذخایر استراتژیک مرغ و گوشت داشته باشند، واردات توسط واردکنندگان و با نظارت‌های بهداشتی انجام می‌شود.

رفیعی‌پور تاکید کرد که در شرایط حالِ حاضر، نیازی به استفاده از ذخایر استراتژیک نیست و گفت: زمانی که ما با افزایش ناگهانی و بی‌ضابطه خرید مرغ یا گوشت مواجه شویم، با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار هر میزانی که لازم باشد مرغ و گوشت از ذخایر استراتژیک وارد مراکز عرضه می‌شود. این اتفاق در ماه‌های گذشته افتاد؛ ولی در حال حاضر مازاد مرغ تولیدی در استان‌های تولیدکننده مرغ به استان‌هایی که نیاز به مرغ دارند، صادر می‌شود.

واردات گوشت قرمز از روسیه، هندوستان، پاکستان و مغولستان

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد واردات گوشت قرمز به کشور نیز گفت: واردات گوشت قرمز به میزان ۱۵۰ هزار تن و گا‌ها تا ۲۰۰ هزار تن در سال‌های مختلف انجام شده است. امسال هم واردات گوشت قرمز گوسفندی و گاوی از مبدا‌های مختلفی که مورد تایید سازمان دامپزشکی بوده، انجام شده است.

رفیعی‌پور ادامه داد: در حال حاضر نیز در مرز‌های کشور، گوشت قرمز منجمد برزیلی در بنادر و در حال تخلیه و تایید و واردات به کشور است. همچنین، واردات گوشت گرم و منجمد از هندوستان، پاکستان، مغولستان و روسیه به طور مرتب در حال انجام است.

واردات گوشت مرغ از ترکیه برای ذخایر استراتژیک

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد ذخایر استراتژیک مرغ نیز گفت: برای افزایش ذخایر استراتژیک مرغ تصمیم گرفته شده که مرغ منجمد به میزان مشخص‌شده از ترکیه وارد شود. بنابراین، برای واردات گوشت مرغ برای ذخایر استراتژیک، تاییدیه‌های دامپزشکی صادر شده و در حال انجام است؛ اما در کشورمان کمبود گوشت مرغ نداریم و تولیدکنندگان و مرغداران به اندازه مصرف و نیاز مردم در همین شرایط جنگی نیز در حال تولید هستند.

به گفته رفیعی‌پور، در مراکز عرضه، میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های بزرگ و کوچک مثل هایپر‌ها به میزان کافی و به وفور مرغ و گوشت قرمز توزیع می‌شود.

تاخیر در واردات تاثیری در تامین گوشت ندارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه مردم نگران تعطیطی فروشگاه‌ها و میادین نباشند، گفت: ما به صورت روزانه از مراکز عمده توزیع و انبارش مرغ بازدید داریم و در مراکز عمده ورود و توزیع مرغ هیچ گاه با تعطیلی مواجه نبودیم. عرضه مرغ از شرایط جنگ هم از روز شنبه در حال انجام است و ما در تهران روزانه ورود مرغ از استان‌های معین و شمالی را داریم.

رفیعی‌پور با تاکید بر اینکه مرغ سایر استان‌ها نیز تامین شده است، در مورد تاخیر در واردات گوشت قرمز از خلیج فارس، گفت: واردات گوشت قرمز به صورت منظم در ماه‌های گذشته انجام شده و اگر در حمل و نقل از خلیج فارس هم مشکلی اتفاق بیفتد تاثیری در تامین بازار ندارد، زیرا در سردخانه‌ها و انبار‌های شرکت پشتیبانی امور دام، گوشت وارداتی منجمد به عنوان ذخایر استراتژیک نگهداری و ذخیره می‌شود.

