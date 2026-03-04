به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تحلیلگران جی‌پی مورگان در یادداشتی اعلام کردند که چنانچه تنگه هرمز بسته بماند، عرضه نفت خام از عراق و کویت می‌تواند در عرض چند روز متوقف شود و احتمال دارد تا روز هشتم درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، در مجموع روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه کاهش یابد.

این بانک آمریکایی روز سه‌شنبه (۱۲ اسفند) اعلام کرد: عراق و کویت به‌ترتیب تنها حدود سه و ۱۴ روز فرصت دارند و پس از آن ناچار به توقف صادرات نفت خام خود از مسیر تنگه هرمز می‌شوند.

تنگه هرمز، آبراه راهبردی و حیاتی بین خلیج فارس و دریای عمان، یکی از گذرگاه‌های کلیدی ترانزیت نفت جهان است که حدود یک پنجم جریان نفت و گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) جهان را حمل می‌کند.

به گفته جی‌پی. مورگان، در صورت ادامه این وضع برای بلندمدت، کاهش تولید می‌تواند طی روز پانزدهم به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز و تا روز هجدهم به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد.

دو مقام نفتی عراق روز سه‌شنبه به رویترز گفته بودند اگر نفتکش‌ها قادر به عبور آزادانه از تنگه هرمز نباشند و به پایانه‌های بارگیری جنوب این کشور در بندر بصره نرسند، عراق مجبور می‌شود تولید نفت خود را ظرف چند روز بیش از ۳ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت: در صورت لزوم، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا می‌تواند اسکورت نفتکش‌ها را از تنگه هرمز آغاز کند.

رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که یک مقام ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و ایران به هر کشتی که قصد عبور از آن را داشته باشد، شلیک خواهد کرد.

