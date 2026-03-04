قیمت نفت ۳ درصد افزایش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز چهارشنبه (۱۳ اسفند) در پی اختلال عرضه نفت خاورمیانه به‌دلیل تشدید درگیری‌های نظامی سه درصد افزایش یافت، با این حال پس از طرح احتمال حضور نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز برای اسکورت نفتکش‌ها از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته کند شد.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۵۹ دقیقه صبح چهارشنبه با ۲ دلار و ۶۷ سنت یا ۳.۳ درصد افزایش به ۸۴ دلار و هفت سنت برای هر بشکه رسید، در حالی که بهای این شاخص روز سه‌شنبه در بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ نهایی شد.

نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۲ دلار و ۲۴ سنت یا سه درصد افزایش، ۷۶ دلار و ۸۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد، در حالی که در معامله‌های روز سه‌شنبه (۱۲ اسفند) در بالاترین سطح خود از ژوئن قرار گرفت.

هر دو شاخص برنت و دابلیوتی‌آی در جلسه معاملاتی پیشین حدود ۵ درصد یا بیشتر افزایش قیمت داشتند.

کلوین وانگ، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه اوای‌ان‌دی‌ای (OANDA)، در این باره گفت: عامل اصلی تأثیرگذاری بر قیمت نفت در کوتاه‌مدت همچنان درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه است.

وی افزود: در شرایط کنونی، تنها بروز نشانه‌های روشن از کاهش تنش‌ها می‌تواند روند افزایشی قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا را متوقف یا معکوس کند؛ نشانه‌هایی که در حال حاضر مشاهده نمی‌شود.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، گفت: اکنون اثر عوامل ژئوپلیتیک به وضوح از عوامل معمول تعیین‌کننده قیمت نفت مانند داده‌های مربوط به سطح ذخیره‌سازی‌ها، آمارهای مربوط به اوضاع اقتصادی آمریکا یا مواضع و تصمیم‌های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) پیشی گرفته است.

وی افزود: در کوتاه‌مدت، نکات کلیدی که باید مد نظر داشت، داده‌های فیزیکی صادرات نفت از خلیج فارس، هرگونه حادثه تأییدشده برای نفتکش‌ها، تحرکات دریایی آمریکا و موضع ایران است.

ارتش رژیم صهیونیستی و آمریکا روز سه‌شنبه به اهدافی در سراسر ایران حمله کردند و تهران در پاسخ مواضع آمریکایی‌ها را در منطقه هدف حمله قرار دادند و در پی آن فعالیت بسیاری از زیرساخت‌های انرژی در منطقه‌ که کمی کمتر از یک سوم تولید نفت جهان را تشکیل می‌دهد، متوقف شده است.

مقام‌های عراقی به رویترز گفتند: عراق، دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، به‌دلیل محدودیت‌های ذخیره‌سازی و نبود مسیر صادرات، تولید خود را روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داده است.

آنها گفتند: اگر صادرات نفت عراق از سر گرفته نشود، احتمال دارد این کشور ظرف چند روز آینده مجبور به توقف روزانه حدود ۳ میلیون بشکه از تولید خود شود.

ایران همچنین در گذرگاه راهبردی تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت و گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) جهان از طریق آن عبور می‌کند، نفتکش‌ها را هدف قرار داده است.

حمل‌ونقل از طریق این آبراه بین‌المللی در عمل متوقف است.

ترامپ با بیان اینکه در صورت لزوم، نیروی دریایی آمریکا می‌تواند اسکورت نفتکش‌ها را از تنگه هرمز آغاز کند، گفت: به شرکت توسعه بین‌المللی مالی ایالات متحده دستور داده است بیمه ریسک سیاسی و ضمانت‌های مالی برای تجارت دریایی در خلیج فارس ارائه دهد.

تحلیلگران مؤسسه آی‌ان‌جی در یادداشتی گفتند: وعده چنین ضمانت‌هایی در حالی مطرح می‌شود که شرکت‌های بیمه پوشش ریسک جنگ را برای کشتی‌هایی عبوری از تنگه هرمز لغو می‌کنند، این اتفاق به‌سرعت نمی‌افتد زیرا اسکورت‌های دریایی زمانبر است.

کشورها و شرکت‌ها جست‌وجوی مسیرها و منابع جایگزین را آغاز کرده‌اند.

هند و اندونزی اعلام کردند که به‌دنبال منابع دیگری هستند، در حالی که شماری از پالایشگاه‌های چینی در حال تعطیلی یا پیشبرد برنامه‌های تعمیر و نگهداری خود زودتر از موعد تعیین‌شده هستند.

به گفته منابع بازار با استناد به آمار مؤسسه نفت آمریکا، ذخیره‌سازی‌های نفت خام در ایالات متحده طی هفته گذشته ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافت که بسیار بالاتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده از سوی تحلیلگران است.

انتظار می‌رود آمار رسمی دولت ایالات متحده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا اواخر روز چهارشنبه منتشر شود.

