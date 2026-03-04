به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، بازرگانان و معامله‌گران روز سه‌شنبه (۱۲ اسفند) اعلام کردند: نرخ حمل‌ونقل در ینبع در ساحل غربی دریای سرخ عربستان سعودی، بیش از دو برابر شده و به ۲۸ میلیون دلار برای هر تانکر نفت رسیده است، زیرا آرامکو به دنبال تغییر مسیر نفت از تنگه هرمز به دریای سرخ است.

منابع گفتند: شماری از نفتکش‌های هنوز تمایل چندانی به بارگیری نفت در پایانه ینبع ندارند، زیرا شرکت‌های حمل‌ونقل به‌طور کلی از حضور در منطقه خاورمیانه اجتناب می‌کنند.

سعودی آرامکو در نظر دارد بخشی از صادرات نفت خام خود را با هدف دور زدن تنگه هرمز که اکنون با خطر حمله و توقف حمل‌ونقل به‌دلیل مسدود بودن روبه‌روست، از دریای سرخ صادر کند.

آرامکو امیدوار است با تغییر مسیر نفت به بندر ینبع در دریای سرخ، از کاهش تولید نفت خود به‌دلیل مسدود ماندن تنگه هرمز جلوگیری کند، اما منابعی ازجمله خریداران، بازرگانان و تحلیلگران بر این باورند که خط لوله «شرق - غرب» ظرفیتی محدود دارد و می‌تواند هدف حمله قرار گیرد.

سه منبع گفتند: آرامکو به تعدادی از خریداران نفت خام سبک عربی اطلاع داده است که باید محموله‌ها را در پایانه ینبع بارگیری کنند.

داده‌های مؤسسه کپلر نشان داد بارگیری نفت خام در پایانه ینبع در آوریل ۲۰۲۰ به اوج خود یعنی اندکی کمتر از روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسید.

