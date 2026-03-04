به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، تحلیلگران در یادداشت‌های تحقیقاتی روزهای یکشنبه و دوشنبه (۱۰ و ۱۱ اسفند) نوشتند: اکسون‌موبیل آمریکا، توتال‌انرژی فرانسه و شل انگلیس و هلند از جمله شرکت‌هایی هستند که به‌دلیل درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه، تا حدود زیادی در معرض اختلال‌ها در تولید نفت و گاز هستند.

تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز بخش انرژی را آشفته کرده است.

درگیری‌های نظامی در منطقه خاورمیانه سبب تعطیلی شماری از میدان‌های نفت و گاز شده و در عمل توقف حمل‌ونقل محموله‌های نفت خام، سوخت، گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) از تنگه هرمز شده است.

تحلیلگران مؤسسه «جفریز» تخمین می‌زنند که ۲۹ درصد از کل تولید شرکت بزرگ نفتی فرانسه، توتال‌انرژی، در خاورمیانه است، در حالی که این منطقه ۲۰ درصد از تولید نفت و گاز اکسون‌موبیل و ۲۰ درصد از تولید شل را تشکیل می‌دهد.

با وجود اینکه تنش‌ها در خاورمیانه تولید در تأسیسات نفت و گاز را تهدید می‌کند، اما افزایش قیمت نفت و گاز می‌تواند به افزایش سود شرکت‌ها کمک کند. یکی از مهم‌ترین آثار می‌تواند بر سبد ال‌ان‌جی اکسون‌موبیل باشد.

مؤسسه «تی‌دی کوئن» اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد از تجارت ال‌ان‌جی اکسون‌موبیل در خاورمیانه متمرکز است.

شل، اکسون‌موبیل و توتال‌انرژی هر سه شریکان شرکت دولتی قطر انرژی، هستند که تولید ال‌ان‌جی خود را روز دوشنبه در پی حمله‌های پهپادی به تأسیساتش متوقف کرد.

قطر حدود ۲۰ درصد از عرضه جهانی ال‌ان‌جی را عهده‌دار است.

توتال‌انٰرژی افزون بر داشتن سهام در طرح‌های ال‌ان‌جی خاورمیانه، در امارات متحده عربی نفت و گاز طبیعی تولید می‌کند و شل حضور قابل‌توجهی در عمان دارد.

