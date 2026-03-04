موانع تأمین کالاهای اساسی رفع شد

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری با اعضای هیات مدیره و دبیران اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و فعالان اقتصادی بخش کشاورزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر جهاد کشاورزی پس از شنیدن گزارش‌های اقدامات انجام شده فعالان بخش کشاورزی از زمان آغار دور جدید تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، دستورات لازم برای رفع موانع فعالیت بازرگانان، اصناف و اتحادیه‌های بخش کشاورزی را صادر کرد.

نوری در این دیدار تأکید کرد: اکنون در شرایط جنگی باید همه در کنار هم بر روی تأمین به موقع و مناسب کالاهای اساسی و مایحتاج مردم تمرکز کنیم در این مسیر انجمن‌ها و تشکل‌های بخش و زیربخش کشاورزی نقش موثری دارند.

نوری با بیان اینکه اقتصاد کشاورزی ایران مردم پایه است گفت: نماد این نقش آفرینی، تشکل‌ها و اتحادیه های کشاورزی هستند که بخش عمده تولید، تامین و توزیع کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به عهده آنهاست.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت تلاش کرده است قواعد زائد و قوانین دست و پاگیر فعالیت بازرگانان و صادرکنندگان واردکنندگان کالاهای اساسی را حذف کند، که اجرای طرح کار آمدسازی یارانه ها در همین چارچوب انجام شد تا "عدالت اقتصادی" برای همه اجزا در زنجیره تامین عملیاتی شود.

نوری خاطرنشان کرد: اکنون همه در کنار هم باید برای تامین سفره مردم تلاشهایمان را مضاعف کنیم تا کوچکترین خللی در معیشت مردم ایجاد نشود و اتحادیه و تشکل‌ها در همین چند روز اخیر نشان دادند برای آرامش بازار در کنار بخش دولتی و وزارت جهاد کشاورزی شبانه روزی فعالیت می‌کنند.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تاثیر منع صادرات برخی اقلام کشاورزی برای تامین بازار با همکاری و هماهنگی تشکل‌ها و اتحادیه های کشاورزی در روزهای آینده مشخص می شود، بازار تامین و قیمت تنظیم و تثبیت می‌شود.

انتهای پیام/