اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد:

ترخیص کالا از گمرکات کشور تسهیل شد

با پیگیری های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای تسهیل ترخیص کالا از گمرکات کشور، واردکنندگان می‌توانند بدون کد ساتا و صرفاً با تعهد عدم دریافت ارز، کالاهای خود را ترخیص کنند.

به گزارش ایلنا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اطلاع کلیه فعالان اقتصادی می‌رساند؛ نظر به ضرورت تسریع در ترخیص محموله‌های موجود در اماکن گمرکی در برهه حساس کنونی، به‌موجب تصمیمات مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، مقرر شد واردکنندگانی که متقاضی خروج کالا بدون دریافت و ارائه کد ساتا از گمرکات هستند، با درج تعهد در سامانه جامع امور گمرکی توسط صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی مبتنی بر «عدم درخواست ارز پس از ترخیص کالا» به گمرک اجرایی اقدام به خروج کالا نمایند.

گمرکات اجرایی پس از دریافت این تعهدنامه، کالای مورد نظر را بدون نیاز به کد ساتا ترخیص خواهند کرد.

تسهیلات مربوط به ترخیص کالا بدون دریافت کد ساتا، برای خودروهای سواری، موتورسیکلت‌ها، کشنده‌ها و اتوبوس‌هایی که به صورت CBU وارد شده‌اند، صرفا بدون صدور پته عبور، مجاز خواهد بود.

