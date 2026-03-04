مشکلی در تامین و توزیع کالاهای اساسی نداریم

به گزارش ایلنا، مجید حسنی‌مقدم افزود: پیش از این برای شهرهای مسافرپذیر پیش بینی هایی شده بود که فرایند تامین انجام شده همکاران نظارتی ما فعال هستند.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت کشاورزی اظهارداشت: برای ایام ماه مبارک رمضان و ایام نوروز از قبل پیش بینی هایی انجام داده بودیم که توزیع کالاها انجام شده و مابقی در زمان مناسب انجام می شود.

وی تصریح کرد: در این ایام تقاضا برای برخی کالاها در کنار کالاهای اساسی و ضروری مانند کنسروها، نان های حجیم و نیمه صنعتی افزایش یافته بود که تولید آنها به سرعت افزایش پیدا کرد و تامین و توزیع آن در حال انجام است.

صادرات نامتعارف منجر به افزایش قیمت سیب زمینی شد

وی اظهارداشت: طی هفته گذشته در خصوص سیب زمینی افزایش قیمت داشتیم که به دلیل افزایش نامتعارف صادرات برای یکی از مقاصد صادراتی بود که مدیریت شد و روند کاهشی قیمت شروع شده است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت کشاورزی افزود: با توزیع سیب زمینی که از محل ذخایر تنظیم بازاری داشتیم روند کاهشی قیمت ادامه دارد و در روزهای آینده روند کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.

