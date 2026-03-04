یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
مردم خرید هیجانی نکنند/ کاهش قیمت مرغ و سیبزمینی در بازار
مجید فراهانی، مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتوگو با ایلنا با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، گفت: تامین کالا در بازار به اندازه کافی انجام شده است و جای هیچگونه نگرانی نیست. به مردم توصیه میکنیم که خرید هیجانی نداشته باشند. فروشگاهها و میادین میوه و ترهبار در هر شرایطی باز هستند و مردم میتوانند به راحتی خریدشان را انجام دهند.
تشدید نظارت بر قیمت کالاها در مراکز عرضه
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد تشدید نظارتها بر بازار کالاها و بهویژه کالاهای اساسی در زمان جنگ، گفت: با توجه به تجربیات جنگ ۱۲ روزه، پیشبینیهای لازم در خصوص نظارت بر تامین، توزیع و حضور بازرسان این سازمان در مراکز عرضه کالا از طریق هماهنگی با دستگاههای مرتبط ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران، اتحادیهها و تشکلها و انجمنهای مربوطه صورت گرفته و نظارت بازرسان سازمان حمایت با هماهنگی با ادارات کل صمت سراسر کشور در سطح مراکز عرضه کالا تشدید شده است.
فراهانی تاکید کرد: کالاهای اساسی ازجمله برنج، روغن، شکر، لبنیات، خرما و دیگر اقلام مورد نیاز مردم در فروشگاههای زنجیرهای، میادین میوه و ترهبار و همچنین سایر مراکز عرضه به اندازه کافی توزیع میشود و ذخیرهسازی لازم در خصوص این اقلام ازجمله اقلام پروتئینی، تخم مرغ و سایر اقلام با هماهنگی وزارت جهاد انجام شده است.
کاهش قیمت مرغ و سیبزمینی در بازار
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «با توجه به افزایش قیمت مرغ و سیبزمینی در روزهای اخیر، آیا نظارت لازم بر قیمت این کالاها در بازار وجود دارد یا خیر؟» گفت: وقتی شرایط کشور در شرایط اضطراری قرار میگیرد، ممکن است توزیع کالا و انتقال آن از مراکز تولید به مراکز عرضه در روزهای ابتدایی بروز جنگ با مشکلاتی مواجه شود. در چند روز ابتدای تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، ورودی مرغ گرم به میدان میوه و ترهبار بهمن، اندکی کاهش یافت، ولی خوشبختانه طی دو روز گذشته، حجم ورودی مرغ به میدان بهمن افزایش یافته و قیمت مرغ رو به کاهش است.
فراهانی ادامه داد: همچنین با افزایش قیمت سیبزمینی، واردات محصولات کشاورزی ممنوع شد و در حال حاضر، متوسط قیمت این محصول در مراکز عرضه و واحدهای صنفی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است. مردم خرید غیر ضروری نداشته باشند، زیرا بازار در شرایط تعادل قرار دارد.
جریمه ۷۲ میلیاردی برای اصناف متخلف
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که «چند پرونده تخلف از روز شنبه ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با آغاز تهاجم آمریکا و اسرائیل به کشورمان تشکیل شده است؟» گفت: طبق آمار سامانه سیمبا، ۵۲۰۴ بازرسی از مراکز عرضه کالا توسط بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده که منجر به تشکیل ۸۸۹ پرونده تخلف به ارزش ۷۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده است. این پروندهها برای صدور رای در حال حاضر به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
فراهانی ادامه داد: بیشترین شکایاتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت شده، به ترتیب مربوط به نان، میوه و اقلام پروتئینی ازجمله مرغ و گوشت قرمز بوده و بیشترین تخلفات نیز در حوزه گرانفروشی و کمفروشی ثبت شده است.
مردم شکایات خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد راههای ثبت شکایت مردم، گفت: هموطنان عزیز اگر تخلف گرانفروشی و حتی کمبود کالا را در سطح مراکز عرضه کالا مشاهده کردند، میتوانند آن را از طریق وبسایت ۱۲۴ یا شماره تلفن ۱۲۴ منعکس کنند تا بازرسان ما بتوانند آن را در اسرع وقت پیگیری کنند.
فراهانی با اشاره به اینکه مراکز عرضه همواره مورد رصد بازرسان این سازمان قرار دارد، تاکید کرد: ساعات کاری نانواییها و فروشگاههای زنجیرهای توسط اتاق اصناف مشخص شده و اگر مردم متوجه شدند که فعالیت واحدی ادامهدار نیست، میتوانند از طریق تلفن ۱۲۴ و وبسایت ۱۲۴ آن را گزارش دهند تا دلیل تعطیلی آن واحد صنفی، بررسی شود و اقدامات لازم انجام گیرد.
نظارت بر قیمت تمامی کالاها ازسوی بازرسان سازمان حمایت
مدیرکل بازرسی سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به این سوال که «بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاها چگونه توسط این سازمان مورد نظارت قرار میگیرد و سازمان حمایت چه دستورالعملی برای نظارت بر قیمت کالا دارد؟» گفت: بخشی از کالاهای اساسی ازجمله شکر قیمت مصوب دارند که آن قیمت، ملاک عمل ماست. از طرفی، قیمت بخشی از کالاها براساس تغییرات نرخ ارز با هماهنگی اتحادیهها و تشکلها و رعایت ضوابطی که ازسوی سازمان حمایت ابلاغ شده؛ روی بستهبندی کالاها درج شده است.
فراهانی خاطرنشان کرد: شاخص ما برای ارزیابی و نظارت بر قیمت کالاها، براساس قیمت درجشده روی کالا و ضرایب سود عمدهفروشی و خردهفروشی است که توسط هیات تعیین و تثبیت قیمتها در نظر گرفته شده است.