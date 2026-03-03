مدیرعامل سایپایدک:

خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد

خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه دارد
مدیرعامل سایپایدک، در جریان بازدید از تعمیرگاه مرکزی شماره دو این شرکت (واقع در سه راه آذری)، بر تداوم ارائه خدمات بدون وقفه توسط شبکه نمایندگی‌های سایپایدک تأکید کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سایپایدک، رحیم علیشاهی عضو هیات مدیره سایپا با اشاره به اهمیت همدلی و حفظ روحیه جمعی در مقابل دشمن صهیونی ،اظهار داشت: شبکه خدمات پس از فروش سایپا با برنامه‌ریزی منسجم در شرایط کنونی فعال است تا خللی در خدمت‌رسانی به هموطنان ایجاد نشود.

مدیرعامل سایپایدک ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند و صادقانه کارکنان، تأکید کرد: تداوم خدمات پس از فروش و امدادرسانی خودرویی به هموطنان در شرایط فعلی یک مسئولیت اجتماعی و وظیفه اخلاقی است ‌و شرکت سایپایدک با تشکیل کمیته ویژه، پشتیبانی‌های ستادی و عملیاتی لازم را انجام داده است.

علیشاهی با اشاره به تامین و توزیع قطعات یدکی مورد نیاز به اندازه کافی افزود: تمهیدات لازم برای مدیریت بهینه شرایط موجود اندیشیده شده و واحدهای پشتیبان سایپایدک به طور مستمر در حال برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سریع و عملیاتی خدمات هستند.وی همچنین افزود: در کنار شبکه نمایندگی‌ها، پایگاه‌های امداد خودرو سایپا نیز فعالیت مستمر دارند و مشتریان گرامی با تماس با شماره ۰۹۶۵۵۰ می‌توانند خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند.

علیشاهی گفت: سایپایدک در تلاش است تا با تقویت زیرساخت‌های خدماتی خود، تجربه بهتری را برای مشتریان رقم بزند.مدیرعامل سایپایدک همچنین افزود: با هدف افزایش رضایت مشتریان، برخی از فرآیندهای خدماتی تسهیل شده‌اند تا روند ارائه خدمات با سرعت بیشتری انجام شود.شایان ذکر است که در حال حاضر، تعمیرگاه‌های مرکزی شماره ۲ و ۴ سایپایدک و نمایندگی‌های کشیک منتخب در سراسر کشور فعال بوده و به ارائه خدمات به مشتریان مشغول هستند.

 

 

 

