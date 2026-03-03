به گزارش ایلنا از روابط عمومی سایپایدک، رحیم علیشاهی عضو هیات مدیره سایپا با اشاره به اهمیت همدلی و حفظ روحیه جمعی در مقابل دشمن صهیونی ،اظهار داشت: شبکه خدمات پس از فروش سایپا با برنامه‌ریزی منسجم در شرایط کنونی فعال است تا خللی در خدمت‌رسانی به هموطنان ایجاد نشود.

مدیرعامل سایپایدک ضمن قدردانی از تلاش ارزشمند و صادقانه کارکنان، تأکید کرد: تداوم خدمات پس از فروش و امدادرسانی خودرویی به هموطنان در شرایط فعلی یک مسئولیت اجتماعی و وظیفه اخلاقی است ‌و شرکت سایپایدک با تشکیل کمیته ویژه، پشتیبانی‌های ستادی و عملیاتی لازم را انجام داده است.

علیشاهی با اشاره به تامین و توزیع قطعات یدکی مورد نیاز به اندازه کافی افزود: تمهیدات لازم برای مدیریت بهینه شرایط موجود اندیشیده شده و واحدهای پشتیبان سایپایدک به طور مستمر در حال برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سریع و عملیاتی خدمات هستند.وی همچنین افزود: در کنار شبکه نمایندگی‌ها، پایگاه‌های امداد خودرو سایپا نیز فعالیت مستمر دارند و مشتریان گرامی با تماس با شماره ۰۹۶۵۵۰ می‌توانند خدمات مورد نیاز را دریافت نمایند.

علیشاهی گفت: سایپایدک در تلاش است تا با تقویت زیرساخت‌های خدماتی خود، تجربه بهتری را برای مشتریان رقم بزند.مدیرعامل سایپایدک همچنین افزود: با هدف افزایش رضایت مشتریان، برخی از فرآیندهای خدماتی تسهیل شده‌اند تا روند ارائه خدمات با سرعت بیشتری انجام شود.شایان ذکر است که در حال حاضر، تعمیرگاه‌های مرکزی شماره ۲ و ۴ سایپایدک و نمایندگی‌های کشیک منتخب در سراسر کشور فعال بوده و به ارائه خدمات به مشتریان مشغول هستند.

انتهای پیام/