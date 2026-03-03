نفت برنت نزدیک به ۸۰ دلار معامله شد
قیمت نفت خام برنت با تشدید درگیریهای نظامی در خاورمیانه و افزایش نگرانیها درباره اختلال در عرضه به حدود ۸۰ دلار برای هر بشکه رسید.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملههای روز سهشنبه (۱۲ اسفند) برای سومین روز پیاپی بهدلیل ادامه درگیریهای نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و تهدیدها برای کشتیرانی از تنگه هرمز و در پی آن نگرانیها درباره اختلال عرضه از منطقه کلیدی تولیدکننده نفت خاورمیانه با افزایش روبهرو شد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ بامداد روز سهشنبه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۷۰ سنت یا ۲.۲ درصد افزایش به ۷۹ دلار و ۴۴ سنت برای هر بشکه رسید.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال در معاملههای روز دوشنبه (۱۱ اسفند)، رقم ۸۲ دلار و ۳۷ سنت و بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ را ثبت کرده بود، اگرچه پس از آن با جبران افزایش و ۶.۷ درصد افزایش به کار خود پایان داد.
در همین حال، نفت خام دابلیوتیآی آمریکا با یک دلار و ۱۷ سنت یا ۱.۶ درصد افزایش ۷۲ دلار و ۴۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.
در معاملههای روز دوشنبه در ساعات اولیه دابلیوتیآی بالاترین سطح قیمتی از ژوئن ۲۰۲۵ را تجربه کرد اما در پایان با ۶.۳ درصد افزایش به کار خود پایان داد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه «آیجی» (IG) در یادداشتی نوشت: با توجه به اینکه چشماندازی برای کاهش سریع تنش وجود ندارد، تنگه هرمز در عمل بسته شده و ایران تمایل خود را برای هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی در منطقه نشان داده است، خطرهای افزایشی همچنان وجود دارد و با طولانی شدن زمان درگیری، این ریسکها افزایش مییابد.
جنگ هوایی آمریکا و رژیم صیونیستی علیه ایران روز دوشنبه با حمله رژیم اشغالگر قدس به لبنان و پاسخ تهران به مواضع آمریکاییها در حوزه خلیج فارس و سرزمینهای فلسطین اشغالی، گسترش یافت.
نفتکشها و کشتیهای تجاری از این آبراه بینالمللی اجتناب میکنند زیرا شرکتهای بیمه پوشش خود را برای کشتیها لغو کردهاند، در حالی که نرخ حمل و نقل جهانی محمولههای نفت و گاز افزایش یافته است.
نگرانیها درباره عبور از تنگه هرمز پس از آن افزایش یافت که رسانههای ایرانی روز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد سپاه پاسداران ایران اعلام کردند که تنگه هرمز بسته است و به هر کشتی که سعی در عبور از آن داشته باشد، شلیک میکند.
حدود ۲۰ درصد از محمولههای نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور میکند.
تحلیلگران مؤسسه آیجی در یادداشتی نوشتند: بازار همچنان در حال هضم خطر تشدید تنش در خاورمیانه است.
آنها ادامه دادند: در حالی که نگرانیهایی درباره عبور محمولههای نفتی از طریق تنگه هرمز وجود دارد، خطر بزرگتری که بازار را تهدید میکند، هدف قرار گرفتن زیرساختهای انرژی در منطقه است که میتواند منجر به قطعیهای طولانیتر شود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه مدعی شد: جنگ آمریکا و این رژیم علیه ایران ممکن است مدتی طول بکشد، اما سالها طول نمیکشد.
تحلیلگران پیشبینی میکنند قیمت نفت در روزهای آینده همچنان بالا بماند، در حالی که بازارها بر تأثیر تشدید درگیری در خاورمیانه تمرکز دارند.
برنشتاین روز دوشنبه پیشبینی قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۶ را از ۶۵ دلار به ۸۰ دلار برای هر بشکه افزایش داد، اما برآورد میکند که در صورت وقوع درگیری نظامی بلندمدت، قیمتها به ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار برسد.
قیمت فرآوردههای نفتی در بازارهای آتی هم در حال افزایش است زیرا خاورمیانه تأمینکننده اصلی سوخت است و تأسیسات پالایشی آنها در معرض خطر هستند.
عربستان سعودی روز دوشنبه پس از حمله پهپادی، بزرگترین پالایشگاه نفت خود در راستنوره را تعطیل کرد.
قیمت گازوئیل با گوگرد بسیار کم در بازارهای آتی آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح دو ساله در معاملههای روز دوشنبه، با ۴.۲ درصد افزایش به ۳.۰۲۰۷ دلار برای هر گالن رسید، در حالی که قیمت بنزین در بازارهای آتی پس از افزایش ۳.۷ درصدی در جلسه معاملاتی پیشین، با ۱.۷ درصد افزایش به ۲.۴۱۱۳ دلار به ازای هر گالن رسید.
قیمت گازوئیل در بازارهای آتی اروپا پس از افزایش ۱۸ درصدی در روز دوشنبه، با ۴.۳ درصد افزایش به ۹۲۵ دلار به ازای هر تن رسید.