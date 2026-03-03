اتخاذ ۳ تصمیم‌ مهم برای تسریع در ترخیص کالاها از گمرکات کشور

اتاق ایران برای تسهیل امور بازرگانی سه تصمیم اساسی گرفت وهم اکنون در حال اجرا است.

به گزارش ایلنا، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کلیه فعالان اقتصادی اعلام کرد: نظر به ضرورت تسریع در ترخیص محموله‌های موجود در اماکن گمرکی و مدیریت بازار در برهه حساس کنونی، به‌موجب تصمیمات مراجع و دستگاه‌های ذی‌صلاح، تمهیداتی به شرح ذیل، اتخاذ گردیده است. بر این اساس کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه تجارت خارجی می‌توانند بر اساس تمهیدات حمایتی مورد اشاره، نسبت به ترخیص کالا از گمرکات اقدام کنند:

 

۱ . تمدید یک ماهه ثبت سفارش‌های منقضی شده مربوط به کالاهای کشاورزی: ثبت سفارش کلیه کالاهای ذیل ردیف تعرفه بخش کشاورزی که تاریخ اعتبار آنها منقضی شده است به مدت یک ماه تمدید می‌گردد. بر این اساس واردکنندگان با ارائه تعهدات لازم به سازمان مربوطه، می‌توانند نسبت به طی فرایند تشریفات گمرکی، اقدام کنند.

۲ . معافیت کلیه کالاهای وارداتی از قاعده تقدم تاریخ ثبت‌ سفارش نسبت به تاریخ تخلیه: کلیه کالاهایی که به کشور وارد شده‌اند یا می‌شوند تا اطلاع ثانوی از قاعده تقدم تاریخ ثبت‌ سفارش نسبت به تاریخ تخلیه/قبض‌انبار، موضوع ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات معاف هستند.

۳ . فراهم شدن ترخیص درصدی کالاها: امکان ترخیص درصدی کالاها به شرح فایل پیوست، تا اطلاع ثانوی فراهم شده است. لازم به ذکر است، ترخیص ٢٥ قلم کالای اساسی، بدون ثبت اطلاعات منشأ ارز، از تاریخ ۱۰ اسفند ماه، امکان پذیر است.

شایان‌ ذکر است که در صورت وصول هرگونه اصلاحیه یا دستورالعمل جدید از مراجع ذی‌صلاح، مراتب به فوریت به اطلاع جامعه فعالان اقتصادی، خواهد رسید.

اعمال ممنوعیت بر صادرات محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی

به اطلاع کلیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی و فرآورده‌های غذایی می‌رساند، به‌منظور تامین نیازهای داخلی کشور در برهه حساس کنونی و در چارچوب سیاست تنظیم‌ بازار وزارت جهاد کشاورزی، تا اطلاع ثانوی، صادرات کلیه محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی، کد تعرفه‌های ذیل فصول ۱ تا ۲۴، ممنوع می‌باشد.

